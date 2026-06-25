Hollanda milli takımının muhtemel kadrosu: Ronald Koeman bir değişiklik yapıyor

Hollanda milli takımı, Dünya Kupası’nda F Grubu’ndaki son maçını Perşembe gecesi Cuma sabahına karşı saat 01:00’da başlayacak ve rakibi Tunus olacak. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, ilk on birinde tek bir değişiklik yapmayı planlıyor gibi görünüyor. Hollanda - Tunus maçı NPO 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Bart Verbruggen, Kansas City'de kaleyi koruyacak. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk ve Micky van de Ven (sağdan sola doğru), turnuvadan elenen Tunus karşısında Oranje'nin savunmasını oluşturacak.

Koeman, orta sahasını da değiştirmedi. Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders ve Ryan Gravenberch, İsveç karşısında (5-1) güçlü bir performans sergilemişlerdi ve Hollanda milli takımında kendilerini bir kez daha kanıtlama fırsatı bulacaklar.

Crysencio Summerville, İsveç maçında da gol atamayan Donyell Malen'in yerine sağ kanat pozisyonunda tercih edildi. Brian Brobbey iki gol attı ve en geride oynayan forvet rolünü koruyor. Cody Gakpo da iki gol kaydetti ve sol kanatta maça başlıyor.

Hollanda, ikinci sıradaki Japonya ile aynı şekilde dört puana sahip ve şu ana kadar daha fazla gol attığı için (yedi gol karşı altı gol) lider konumda. Japonya, İsveç karşısında Koeman’ın takımının aynı saatte Tunus’a karşı alacağı sonuçtan daha iyi bir performans sergilerse, Oranje ikinci sıraya düşecek. Oranje’nin mağlup olması ve İsveç takımının üç puan alması durumunda üçüncü sıra da hala mümkün.

Hollanda milli takımının muhtemel kadrosu: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Brobbey, Gakpo.