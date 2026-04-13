Hollanda milli takımının as oyuncusu 25 milyon euroluk transfer anlaşması imzaladı

İtalyan transfer piyasası uzmanı Nicola Schira'nın bildirdiğine göre, Donyell Malen yaz transfer döneminde AS Roma'ya transfer olacak. Roma kulübü, Hollanda milli takımının forveti için 25 milyon euro ödeyecek.

Malen hala Aston Villa ile sözleşmesi altında ancak şu anda Roma'ya kiralanmış durumda ve burada çok iyi bir performans sergiliyor.





Roma, Malen'in bu sezonun geri kalanında 28 maça çıkması ve takımın Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanması durumunda zorunlu satın alma opsiyonuna sahipti.

Roma ekibi için Avrupa kupalarına katılma şansı yüksek görünüyor. Şu anda kulüp, Serie A'da 32 maçın ardından altıncı sırada yer alıyor. Como ise beşinci sırada ve bir puan daha fazla.

Ayrıca Malen, yeni kulübü için şimdiden 14 kez forma giydi. Bu maçlarda 11 gol attı ve bir asist yaptı.

Malen'in yeni sözleşmesi 2030 ortasına kadar sürecek. 27 yaşındaki forvet, kariyerinin daha önceki dönemlerinde PSV, Borussia Dortmund ve Aston Villa'da forma giymişti.