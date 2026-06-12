"Hollanda milli takımında karışıklıklar çıkacağını düşünüyorum"

Theo Janssen, Pazar günü Japonya ile Dünya Kupası'na başlayacak olan Hollanda milli takımı için endişeli. Oranje gözlemcisi, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın kadrosunda 'kargaşalar' yaşanmasından bile korkuyor.

Janssen, Cuma günü Voetbal International'ın Rondje WK Extra programında, ona göre şenlik havasında olan Curaçao ile bir karşılaştırma yapıyor. "Hollanda'da ise günlerin yavaş geçtiğini ve her şeyin çok çabuk bunaltıcı hale geldiğini hissediyorum."

De Treffers'in endişeli antrenörü şöyle devam ediyor: "Bence belki de bazı kavgalar yaşayacağız. Ortamı çok steril, çok sakin buluyorum. Tam olarak doğru değil," diyor Vitesse, FC Twente ve Ajax'ın eski orta saha oyuncusu, Hollanda milli takımına çok az güven duyuyor.

"Basın toplantısında Virgil van Dijk'ı gördük. Onu orada otururken, o enerjisiyle görmek... Bu beni de mutlu etmiyor," diye iç çekiyor Janssen. "Kaptanın şöyle demesini tercih edersiniz: Harika bir Dünya Kupası oynayacağız. Tamam, ilk hazırlık maçları iyi geçmedi. Ama nedenini biliyoruz ve bunu değiştireceğiz. Ama ondan bunu duymadım."

Janssen, geçen Çarşamba günkü basın toplantısında Van Dijk'ın tavrından oldukça rahatsız. "Bir Dünya Kupası öncesindesiniz, bu ulaşılabilecek en yüksek hedef. Birlikte güzel bir şey yapma fırsatınız varken, bana kalırsa bu konuda tam enerji dolu olmanız gerekir. Ama ben bu hissi hiç almadım."

Koeman'ın takımı, F Grubu'ndaki Japonya ile oynayacağı açılış maçı için hazırlık yapıyor. Arlington'daki Dallas Stadyumu'nda oynanacak maç, Pazar günü Hollanda saatiyle 22:00'de başlayacak.

Hollanda, grup aşamasında daha sonra iki kez sahaya çıkacak. 20 Haziran Cumartesi günü (19:00) İsveç ile karşılaşacak. 26 Haziran Cuma günü Hollanda saatiyle 01:00'da Kansas City'de Tunus ile karşılaşacak.