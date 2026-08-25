Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Xavi, Kees Smit hakkında doğrudan konuştu

Xavi, Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak çıktığı ilk basın toplantısında doğrudan Kees Smit hakkında konuştu. İspanyol çalıştırıcı salı öğleden sonra Zeist’te resmen tanıtıldı.

Basın toplantısında Xavi’ye Valentijn Driessen tarafından AZ’nin genç yeteneği Smit’i tanıyıp tanımadığı soruldu. “Evet, onu tanıyorum” diye yanıt verdi Hollanda Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü. “İşin komik tarafı, Kees Smit’i bugün ve dün analiz ettik.”

Smit için olası bir davet kesinlikle ihtimal dışı değil. Xavi, “Listeye hangi oyuncuların gireceğine karar vermek için önümüzde hâlâ üç hafta var ama daha önce de söyledim, çok sayıda yetenekli genç oyuncumuz var” dedi. Xavi, Barcelona’daki teknik direktörlük döneminde de genç futbolculara fırsat vermesiyle biliniyordu.

Xavi, seçimlerinde yaşın kendisi için belirleyici bir unsur olmadığını vurguladı. “Birinin adının ne olduğu ya da kaç yaşında olduğu umurumda değil. Bir oyuncu performans gösteriyorsa kadroya seçilir.”

Yeni teknik direktör bu noktada Barcelona’da genç bir oyuncuyken yaşadığı çıkışa da değindi. Xavi, “Van Gaal bana on yedi ve on sekiz yaşımdayken çok güvendi. O yüzden neden olmasın?” dedi. “Birisi hazırsa ve biz de bir oyuncunun hazır olduğu hissine sahipsak, onu kullanmaktan korkmayacağız.”

Smit’in yanı sıra Hollanda Milli Takımı’ndaki bazı oturmuş isimler de gündeme geldi. Xavi, tanıtımından önce Frenkie de Jong ve Virgil van Dijk ile temas kurduğunu söyledi. “Frenkie de Jong ile konuştum, Virgil van Dijk ile de konuştum” ifadelerini kullandı.

Van Dijk’in tam rolü konusunda ise Xavi şimdilik net açıklamalar yapmak istemiyor. “Onunla konuştum ama onunla daha fazla konuşmak istiyorum. Göreceğiz.”