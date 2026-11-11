Hollanda Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ne cuma günü sahasında Yunanistan'a karşı oynayacağı maçla devam ediyor. Xavi, sakat olan kaptan Virgil van Dijk ve Brian Brobbey'nin yerlerine ilk 11'de oynayacak isimleri belirlemek zorunda. Johan Cruyff Arena'daki mücadele saat 20.45'te başlayacak ve NPO3'ten canlı yayımlanacak.

Van Dijk ve Brobbey, pazartesi günü Hollanda Milli Takımı kadrosundan ayrıldı. Xavi, savunmacı ve forvetin yerine yeni oyuncu çağırmayacak; Yunanistan karşısına 23 kişilik kadroyla çıkacak.

Brighton & Hove Albion'da çok iyi performans gösteren Bart Verbruggen, Hollanda'nın kalesini koruyacak. Arsenal ile Premier League'in zirvesinde yer alan Jurriën Timber sağ bekte başlayacak. Bu tercih, Real Madrid'de José Mourinho tarafından yedek kulübesinde tutulan Denzel Dumfries'in yerine geçmesi anlamına geliyor.

Micky van de Ven'in stoper mevkiine geçmesiyle Ian Maatsen sol bekte başlayacak. Hollanda'nın diğer stoperi Jan Paul van Hecke olacak. Hollanda, Yunanistan deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-2'ye getirerek bir puan almıştı.

Hollanda formasıyla son olarak Dünya Kupası'nda oynayan Frenkie de Jong yeniden fit durumda ve doğrudan ilk 11'de yer alacak. Cuma günü Arena'da Hollanda orta sahasını Joey Veerman ve Tijjani Reijnders tamamlayacak.

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Mexx Meerdink, önceki milli maç döneminde etkileyici bir performans sergilese de forvette Donyell Malen başlayacak. Sağ kanatta Crysencio Summerville'in yeri artık garanti; Cody Gakpo ise sol kanattan tehlike yaratmaya çalışacak.

Hollanda Milli Takımı'nın muhtemel 11'i: Verbruggen; Timber, Van Hecke, Van de Ven, Maatsen; De Jong, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.