Hollanda Millî Takımı, Uluslar Ligi'ne cuma günü sahasında Yunanistan'a karşı oynayacağı maçla devam edecek. Xavi, sakatlanan kaptan Virgil van Dijk ve Brian Brobbey'nin yerlerine oynayacak isimleri belirlemek zorunda. Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve canlı olarak NPO3'te yayımlanacak.

Van Dijk ve Brobbey, pazartesi günü Hollanda Millî Takımı kadrosundan ayrıldı. Xavi, savunmacı ve forvetin yerine yeni oyuncu çağırmayacak ve Yunanistan'a karşı 23 oyuncuyla mücadele edecek.

Bart Verbruggen, Brighton & Hove Albion'da çok iyi performans gösteriyor ve Hollanda'nın kalesini koruyacak. Arsenal ile Premier Lig'in zirvesinde yer alan Jurriën Timber, sağ bekte başlayacak. Bu tercih, Real Madrid'de José Mourinho tarafından yedek kulübesinde tutulan Denzel Dumfries'i ilk 11'in dışında bırakacak.

Micky van de Ven'in savunmanın merkezine geçmesiyle Ian Maatsen sol bekte başlayacak. Hollanda'nın diğer stoperi ise Jan Paul van Hecke olacak. Hollanda, Yunanistan deplasmanında 2-0 geriden gelerek 2-2 beraberlikle bir puan almıştı.

Hollanda formasıyla son olarak Dünya Kupası'nda oynayan Frenkie de Jong yeniden formuna kavuştu ve doğrudan ilk 11'de sahaya çıkacak. Joey Veerman ve Tijjani Reijnders, cuma günü Arena'da Hollanda'nın orta sahasını tamamlayacak.

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Mexx Meerdink önceki millî maç döneminde etkileyici bir performans sergiledi ancak santrforda Donyell Malen başlayacak. Sağ kanatta Crysencio Summerville'in yeri garanti hâle gelirken Cody Gakpo'nun soldan tehlike yaratması bekleniyor.

Hollanda Millî Takımı'nın muhtemel ilk 11'i: Verbruggen; Timber, Van Hecke, Van de Ven, Maatsen; De Jong, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.