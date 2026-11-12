Hollanda Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ne cuma günü sahasında Yunanistan'a karşı oynayacağı maçla devam edecek. Xavi, sakatlanan kaptan Virgil van Dijk ve Brian Brobbey'nin yerlerine kimin oynayacağını belirlemek zorunda. Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve canlı olarak NPO3'te izlenebilecek.

Van Dijk ve Brobbey, pazartesi günü Hollanda Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı. Xavi, savunma ve hücum oyuncularının yerine kimseyi çağırmayacak ve Yunanistan karşısına 23 oyuncuyla çıkacak.

Brighton & Hove Albion'da çok iyi performans gösteren Bart Verbruggen, Hollanda'nın kalesini koruyacak. Arsenal ile Premier Lig'in zirvesinde yer alan Jurriën Timber, sağ bekte başlayacak. Bu tercih, Real Madrid'de José Mourinho tarafından yedek kulübesinde tutulan Denzel Dumfries'in yerine geçecek.

Micky van de Ven stoper bölgesine geçeceği için Ian Maatsen sol bekte başlayacak. Hollanda'nın diğer stoperi Jan Paul van Hecke olacak. Hollanda, Yunanistan deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta skoru eşitleyerek bir puan almıştı (2-2).

Hollanda formasıyla son olarak Dünya Kupası'nda oynayan Frenkie de Jong yeniden hazır ve ilk 11'de sahaya çıkacak. Joey Veerman ve Tijjani Reijnders, cuma günü Arena'da Hollanda'nın orta sahasını tamamlayacak.

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Mexx Meerdink, önceki millî maç döneminde etkileyici bir performans sergiledi ancak forvette Donyell Malen başlayacak. Sağ kanatta Crysencio Summerville'in yeri garanti hâle geldi; Cody Gakpo ise sol kanattan tehlike yaratmaya çalışacak.

Hollanda Milli Takımı'nın muhtemel 11'i: Verbruggen; Timber, Van Hecke, Van de Ven, Maatsen; De Jong, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.