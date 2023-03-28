Hollandalı efsane, yıldız stoperin liderlik özellikleri olduğuna inanmıyor.

NE OLDU? Hollanda, Pazartesi günü Euro 2024 elemelerinde Cebelitarık'a karşı 3-0'lık rahat bir galibiyet kaydetti.

Ancak buna rağmen Hollandalı efsane Van Basten, üç gün önce Fransa'ya karşı alınan 4-0'lık mağlubiyeti hâlâ unutamadı ve Van Dijk'ı eleştirdi.

Liverpool'un yıldız stoperinin takım arkadaşlarına "açık" talimatlar vermek yerine "sıkıntı çıkarma" eğiliminde olduğunu kaydederken milli takıma liderlik etme yeteneğinden şüphe duyduğunu dile getirdi.

NE SÖYLEDİLER: Van Basten, Ziggo Sport'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Van Dijk gürültü yapıyor, ama bir şey söylemiyor. Anlaşılmaz bir hale geldi.

"İyi bir kaptan sesli düşünür, olup biteni anlatır. Van Dijk kaos yaratıyor ve bu da yanlış anlaşılmalara yol açıyor.

"Bir kaptan olarak sizin engellemeniz gereken şey kaostur!

"Soyunma odasında iyi birisi, ama futbol taktiği ve tekniği olarak iyi değil. Sahada liderlik özelliği olan bir beyefendiye ihtiyacınız var.

"Gürültü yapıyor, ama hiçbir şey söylemiyor. Bu eksikliktir. Ne pahasına olursa olsun kazanmak için bunu yapmalı."

BÜYÜK RESİM: Van Dijk'ten Cebelitarık maçından sonra Van Basten'in yorumlarına yanıt vermesi istendiğinde, Ziggo Sport'a şunları söyledi:

“Bunun bana bir faydası yok. Bugünlerde herkesin kendi görüşünü açıklamasına izin veriliyor. Çıtayı gerçekçi olmayan bir şekilde yükseğe mi koydum? Bu nasıl mümkün olabilir?

"Hiçbir zaman mükemmel olmadı, doğru kelime kesinlikle tutarlı olmaktır. Takımla birçok başarıya imza attık.

"Futbolcular, yüksek zirveler ve derin dipler olduğunu herkesten daha iyi bilirler. Her zaman tutarlı bir şekilde oynayamamamız oldukça normaldir.

"Kulüp veya oyuncu olarak seviyenizi aradığınız bir aşamanız var. İnsanlar bunu unutmamalı. İnsanların hata yapması normal, bu futbolun bir parçası ve çok insani bir durum.

"Bir platformda ne isterseniz söyleme hakkını bulabiliyorsunuz. İşler böyle büyüyor. Bir şeyi doğru yapıp yapmadığınızı herkesten daha iyi bilirsiniz."

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SIRADA NE VAR? Van Dijk şimdi yeniden Liverpool'daki kulüp maçlarına odaklanacak.

Ve Kırmızılar 1 Nisan'da Manchester City ile karşılaşmak için Etihad Stadyumu'na gittiğinde, takımının en önemli oyuncularından birisi olacak.