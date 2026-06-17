Hollanda Milli Takımı’nın Dünya Kupası antrenman programı sert bir şekilde eleştirildi: ‘Koeman şunu anlamıyor ki...’

Egzersiz fizyologu Raymond Verheijen, Hollanda milli takımının antrenman programına oldukça eleştirel yaklaşıyor; Mike Verweij, De Telegraaf’ın Kick-off adlı podcast’inde bunu açıkladı.

Salı günü Oranje kadrosu izinliydi. Antrenman sahasına çıkmaları gerekmiyordu. Verheijen’e göre bu mantıklı. “Maçtan iki gün sonra antrenman yapmak için en kötü zamandır.”

“Futbolcular, bisikletçilerden farklı bir şekilde efor sarf ederler çünkü çok daha fazla aralıklı antrenman yaparlar. Çok daha fazla kas hasarı meydana gelir,” diyor Verheijen’in sözlerini aktaran Verweij.

“Sadece çok uzun süre sahalardan uzak kalan oyuncular için bu mantıklı değil. Şu anda grup aşamasında maçlar arasında hâlâ altı gün var ve oyuncuları hâlâ forma sokabilirsiniz,” diye devam ediyor Verweij.

“Japonya maçı öncesindeki gün antrenmanlar azaltılıyor, maç günü antrenman yapılmıyor, ertesi gün yedek oyuncular küçük maçlar oynuyor; ancak bir sonraki gün onlara izin verirseniz, Justin Kluivert ve Memphis Depay gibi yedek oyuncular dokuz günün altısında antrenman yapmamış olur,” diye devam ediyor.

“Bu, Kluivert ve Depay için hiç de iyi değil. Verheijen, Koeman’ın bu günleri Kluivert ve Depay’ı antrenman yaptırmak için kullanması gerektiğini fark etmediğini düşünüyor,” diye sözlerini tamamlıyor Verweij.