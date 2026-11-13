Hollanda Milli Takımı'ndan altı oyuncu, cuma günü Uluslar Ligi'nde Yunanistan'a karşı evinde oynayacağı maç öncesinde kart sınırında. Bu milli futbolculardan biri veya birkaçı bir kart daha görürse cezalı duruma düşecek.

Jan Paul van Hecke, Quinten Timber, Jurriën Timber, Noa Lang ve Tijjani Reijnders bir sarı kart daha görmeleri hâlinde cezalı duruma düşecek. Virgil van Dijk de kart sınırında ancak Hollanda'nın kaptanı sakatlığı nedeniyle cuma günü forma giyemeyecek.

Quinten Timber, Van Hecke ve Van Dijk, eylül ayında Almanya ile oynanan maçta (1-1) sarı kart gördü. Jurriën Timber ve Reijnders, Sırbistan deplasmanında; Lang ise Yunanistan deplasmanında sarı kartla cezalandırıldı.

Bu oyuncular bir sarı kart daha görürse cezalı duruma düşecek. Böyle bir durumda pazartesi günü Almanya'ya karşı oynanacak son grup maçında forma giyemeyecekler. Hollanda, 16 Kasım'da Berlin'deki Olympiastadion'da oynayacak.

Uluslar Ligi'nde iki sarı kartın ardından bir maçlık ceza uygulanıyor. Sonrasında dört, altı ve sekiz sarı karta ulaşıldığında yine aynı ceza veriliyor. Kartlar grup aşamasının hemen ardından değil, çeyrek finalde sıfırlanıyor.

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Hollanda, dört maçta topladığı sekiz puanla şu anda Uluslar Ligi B Grubu'nun zirvesinde yer alıyor. Yunanistan da aynı sayıda puan topladı. Almanya'nın beş puanı bulunurken Sırbistan henüz puan alamadı.

Hollanda, Yunanistan ile önceki karşılaşmasının ilk yarısını 2-0 geride tamamlamıştı. Teknik direktör Xavi'nin ekibi, Van Dijk ve Reijnders'in golleri sayesinde yine de bir puan kurtardı.