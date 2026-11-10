Hollanda Millî Takımı'nda altı oyuncu, gelecek cuma UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan'a karşı oynanacak iç saha maçı öncesinde kart sınırında. Bu oyunculardan biri veya birkaçı bir kart daha görürse cezalı duruma düşecek.

Jan Paul van Hecke, Quinten Timber, Jurriën Timber, Noa Lang ve Tijjani Reijnders, bir sonraki sarı kartlarında cezalı duruma düşecek. Virgil van Dijk da kart sınırında ancak Hollanda'nın kaptanı sakatlığı nedeniyle cuma günü forma giyemeyecek.

Quinten Timber, Van Hecke ve Van Dijk, eylül ayında Almanya'ya karşı oynanan maçta (1-1) sarı kart gördü. Jurriën Timber ve Reijnders, Sırbistan deplasmanında; Lang ise Yunanistan deplasmanında sarı kartla cezalandırıldı.

Bu oyuncular bir sarı kart daha görürse cezalı duruma düşecek ve pazartesi günü Almanya'ya karşı oynanacak son grup maçında forma giyemeyecek. Hollanda, 16 Kasım'da Berlin'deki Olympiastadion'da oynayacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde iki sarı kartın ardından bir maçlık ceza uygulanıyor. Sonrasında aynı ceza dört, altı ve sekiz sarı karta ulaşıldığında yeniden uygulanıyor. Kartlar grup aşamasının hemen ardından değil, çeyrek finalde sıfırlanıyor.

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Hollanda, dört maçta topladığı sekiz puanla şu anda UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nun zirvesinde. Yunanistan da aynı puana sahip. Almanya'nın beş puanı bulunurken Sırbistan henüz puan alamadı.

Hollanda, Yunanistan'la oynadığı önceki karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride tamamladı. Teknik direktör Xavi'nin ekibi, Van Dijk ve Reijnders'in golleri sayesinde bir puan kurtardı.