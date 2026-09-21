"Hollanda Milli Takımı için yeterince iyi değilim"

Mexx Meerdink, Hollanda Milli Takımı kadrosunda yer almayı hak ettiğini düşünmüyor. AZ'nin golcüsü, Telstar karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin kısa süre ardından pazar günü De Telegraaf'a yaptığı açıklamada bunu söyledi.

Meerdink, ilk etapta teknik direktör Xavi tarafından kadroya çağrılmadı. Justin Kluivert ile Donyell Malen'in kadrodan çıkmasının ardından ise Meerdink ailesine yine de bir davet gönderildi.

Pazartesi günü Hollanda Milli Takımı kampına katılan öz eleştirel Meerdink, "Ön aday kadrodaydım ama son dönemde gösterdiklerim yeterli değildi" dedi.

Telstar maçının galibiyet golünü atan oyuncu sözlerini, "Hollanda Milli Takımı çok büyük bir sahne ve orada olmak benim hedefim ama şu anda bunu hak etmedim. Daha iyi olmam gerekiyor, bunu ben de biliyorum. Elbette üzücü ama bununla başa çıkabilirim" diye sürdürdü.

Meerdink, "Galibiyet golünü attım, evet ama futbol olarak hâlâ üst düzey değildi. Bir yıl önceki özgür Mexx değilim henüz. Belki de bu, 'her şey iyi olmalı' baskısının bilinçsiz bir yansımasıdır" değerlendirmesinde bulundu. Genç oyuncunun milli ara sırasında kısa bir tatil yapmayı da düşündüğü belirtildi.

Meerdink, "Harika, küçük bir haftalık tatil. Belki de iyi bir zamanda, çünkü milli maçlardan sonra yoğun bir dönem geliyor. Bu yüzden biraz uzaklaşacağım" diyerek sözlerini noktaladı.

Birkaç saat sonra ise durum tamamen değişti. Kluivert ile Malen kadrodan çekildi ve Meerdink, Xavi tarafından yine de çağrıldı. AZ'nin hücum oyuncusu geçen yıl ekim ayında ilk kez Hollanda Milli Takımı'na seçilmişti ancak o zaman bir sakatlık buna engel olmuştu.