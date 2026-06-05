Hollanda milli takımı, ABD'deki ilk antrenman öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu

Hollanda milli takımı kadrosu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk antrenman öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu, eski takım menajeri Hans Jorritsma'nın perşembe günü, bir süredir devam eden hastalığının ardından 77 yaşında vefat etmesi nedeniyle gerçekleştirildi.

Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın oyuncuları, New York'taki Etihad City Football Academy'nin antrenman sahasında bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Hollanda milli takımı bu tesiste toplamda üç antrenman gerçekleştirecek.

Önümüzdeki Pazartesi, Dünya Kupası başlamadan önce son hazırlık maçı oynanacak. Rakip, teknik direktör Fabio Cannavaro'nun Özbekistan takımı olacak. Bu dostluk maçında seyirci bulunmayacak.

Jorritsma eski bir hokey oyuncusu, eski hokey milli takım teknik direktörü ve 20 yılı aşkın bir süre Hollanda milli futbol takımında takım menajeri olarak görev yaptı. Jorritsma, 1996 yılında dönemin milli takım teknik direktörü Guus Hiddink'in tavsiyesi üzerine KNVB'de bu göreve başladı. Bu görevi tam 21 yıl sürdürdü ve 2017 yılında Oranje'den ayrıldı.

Bu süre zarfında birçok final turnuvasına katıldı ve çeşitli milli takım teknik direktörleriyle çalıştı. Toplamda Hollanda milli takımıyla dört kez Dünya Kupası'na, dört kez de Avrupa Şampiyonası'na gitti.

Louis van Gaal, Frank Rijkaard, Marco van Basten, Bart van Marwijk, Hiddink, Danny Blind ve Dick Advocaat, Jorritsma'nın milli takımda görev yaptığı dönemde birlikte çalıştığı milli takım teknik direktörleriydi.

Jorritsma, 2010 yılında Oranje'nin Dünya Kupası finaline yükseldiği ve son anda İspanya'ya yenildiği dönemde de kadroda yer aldı. Hollanda'nın Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılamaması üzerine, yönetici KNVB'den ayrıldı.