Hollanda kulübü, Michiel Kramer'i yeni yardımcı antrenör olarak tanıttı

RKC Waalwijk, Perşembe günü kulüp web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Michiel Kramer'in futbol dünyasında aktif olmaya devam edeceğini duyurdu. Rotterdamlı yıldız, önümüzdeki yaz Brabant kulübünün teknik kadrosuna katılacak.

37 yaşına giren Kramer, RKC'de antrenörlük kariyerinin ilk adımlarını atacak. Böylece Waalwijk kulübüyle bağını sürdürecek.

Kramer aslında 2027 yılına kadar RKC'de futbol oynamaya devam edecekti, ancak play-off'ların ardından futbolu bırakacak. Ardından hemen yeni bir aşama başlayacak.

Kramer henüz RKC U21'in baş antrenörü olamayacağı için, önce birinci takım ve en üst düzey genç takımda yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Kramer'in bu arada diplomasını alması planlanıyor, ardından RKC U21 takımının teknik direktörü olabilir.

Deneyimli forvet, bu süreci büyük bir heyecanla bekliyor. “Son yıllarda çok şey öğrendim ve birinci takımın teknik kadrosunu yakından izledim. Şimdi bu adımı atabildiğim için mutluyum.”

“RKC Waalwijk bana antrenör olarak gelişme fırsatı veriyor ve bunun için kulübe minnettarım. İşe başlamayı ve deneyimlerimi aktarmayı sabırsızlıkla bekliyorum,” dedi Kramer.