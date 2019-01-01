Hollanda, Koeman'ı Barcelona'ya kaptırmak istemiyor

Hollanda Sportif Direktörü Nico-Jan Hoogma, teknik direktör Ronald Koeman'ın bir gün eski kulübü Barcelona'ya dönmesini istemiyor.

Fox Sports'a konuşan Sportif Direktörü Nico-Jan Hoogma, teknik direktör Ronald Koeman'ın sözleşmesinde 'ya dönmesi hakkında bir madde olduğunu doğruladı.

Hoogma, kariyerinin bir bölümünde Katalan ekibini çalıştırmak isteyen 56 yaşındaki teknik direktörün 2022 Dünya Kupası'na kadar Hollanda Milli Takımı'nın başında kalmaya ikna etmek istediklerini belirtti.

Bir dönem Barcelona'yı çalıştıran Louis van Gaal'in 1998-2000 yılları arasında yardımcılığını yapan Koeman, bu sürecin ardından Barça'yı çalıştırmak istediğinin defalarca altını çizmişti.

Hollanda ile 4 senelik daha sözleşmesi bulunan teknik adam, daha önce , , ve 'ı çalıştırmıştı.

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Ronald Koeman, 2014 Dünya Kupası'ndan beri büyük turnuvalarda boy gösteremeyen ve 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için önemli bir fırsatı olan Hollanda'dan ayrılmak için uygun bir zaman olmadığını söylemişti. Ancak sportif direktör Nico-Jan Hoogma, Koeman'ın sözleşmesinde, Barcelona'nın, kendisini istemesi halinde Katalan ekibine gidebileceğine dair bir madde olduğunu doğruladı.

Hoogma, tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin sonuna kadar milli takımın başında kalmasını umduğunu ifade etti.

Oyunculuğu döneminde 6 sezon Barcelona forması giyen Ronald Koeman, toplam 264 maça çıkarken 10 kupa kaldırmıştı.