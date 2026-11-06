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Hollanda kadrosunda sürprizler: Barcelona'nın maestrosu dönüyor, Al Hilal'in sihirbazı devam ediyor

Hollanda - Yunanistan
Hollanda
Yunanistan
UEFA Nations League A
F. de Jong
C. Summerville
Barcelona
Al Hilal
Premier Lig
Hollanda
Yunanistan
İspanya
Suudi Arabistan

Xavi Hernandez kadrosunu açıkladı

Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü İspanyol Xavi Hernandez, Uluslar Ligi'nin beşinci ve altıncı haftalarında oynanacak Yunanistan ve Almanya maçları öncesinde kasım ayı kampı için Hollanda aday kadrosunu açıkladı.

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Yeni teknik direktörü Xavi Hernandez yönetimindeki Hollanda Milli Takımı, ilk 4 maçta iki galibiyet ve iki beraberlikle 8 puan toplamayı başardı ve averajla ikinci sıradaki Yunanistan ile eşit puanda İkinci Grup'un zirvesine yerleşti.

Aday kadroda, özellikle son Dünya Kupası'nda diz seviyesinde yaşadığı ağır sakatlıktan iyileştikten ve son zamanlarda toparlanıp Barcelona ile 3 maça çıktıktan sonra, Barcelona orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un dönüşü dikkat çekti.

Gelecek maçlar
NED

NED

UEFA Nations League A

13 Kas 2026

GRE

GRE

Suudi Arabistan'ın İttihad takımının kanat oyuncusu Steven Bergwijn'in yokluğu sürerken, Xavi; Hilal yıldızı Crysencio Summerville ve Kadisiye orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'e güvenmeye devam etti.

Hollanda taraftarları, pozisyonel top kontrolü ve rakibe mümkün olduğunca uzun süre baskı uygulama anlayışına dayanarak, Hollanda efsanesi Johan Cruyff'un aynı oyun tarzını benimseyen Xavi yönetiminde milli takımlarının bilinen seviyesine geri dönmesini hayal ediyor.

Hollanda Milli Takımı'nın kadrosu

Kaleciler: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Robin Roefs.

Savunma: Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Ian Maatsen, Jurriën Timber, Quinten Timber.

Orta saha: Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Justin Kluivert, Gus Til, Guus Til, Guus Til.

Orta saha: Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Justin Kluivert, Gus Til, Givairo Zeefuik.

Hücum: Cody Gakpo, Ruben van Bommel, Brian Brobbey, Noa Lang, Donyell Malen, Mex Meerdink, Crysencio Summerville.

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