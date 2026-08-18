Hollanda efsanesi: Bu kulüp Gakpo'yu kurtaracak

Hollandalı Ruud Gullit, vatandaşı Cody Gakpo'nun Tottenham'a transferinin, geçen sezon Liverpool'da düşen performansının ardından ona gerçek seviyesini yeniden yakalama fırsatı verebileceğini düşünüyor.

Tottenham, 27 yaşındaki Gakpo'yu, bu yaz hücum hedefleri listesine Manchester City ikilisi Savinho ve Ömer Marmuş'un yanı sıra Liverpool forvetini de ekleyen teknik direktör Roberto De Zerbi'nin talebiyle kadrosuna katmak istiyor.

Gullit, Tottenham'ın Gakpo'yu Liverpool'dan ayrılıp kendi saflarına katılmaya ikna etmeyi başarması halinde oyuncunun "herkesin tanıdığı futbolcuya geri döneceğini" söyledi. Haber Football London'a dayanıyor.

Gakpo, Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı ile güçlü bir performans sergiledi; turnuva ve elemeler boyunca yedi gol atıp beş asist yaptı, ancak Liverpool'un ilk on birinde yerini sağlamlaştırmakta zorlandı.

Oyuncu, Şampiyonlar Ligi maçlarında çoğunlukla yedek olarak forma giydi; sezonun ikinci yarısında ise Premier Lig maçlarında daha fazla fırsat buldu. Sezonu takımıyla dokuz gol ve altı asistle tamamladı.

Tottenham'ın, Liverpool'u oyuncudan vazgeçmeye ikna etmek için büyük bir mali teklif sunması gerekiyor; ayrıca İngiliz kulübü, ayrılığına onay vermeden önce bir yedek transfer etmek isteyecek. Bu konuda Paris Saint-Germain oyuncusu Fransız Bradley Barcola'ya ilgi bulunuyor.

Gullit, Gakpo'nun Liverpool hücumunda ilk on birde yer bulma rekabetinde zorlanmasının ardından, Tottenham'a transferinin ona daha büyük bir rol ve yeteneklerini ortaya koyabileceği daha geniş bir alan verebileceğini düşünüyor.

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