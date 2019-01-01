Hollanda direndi, ama Almanya kazandı: 2-3

Euro 2020 Elemeleri'nde gecenin maçında kazanan Almanya oldu.

Elemeleri C Grubu ilk maçında grubun favori iki takımı karşı karşıya geldi. , sahasında 'yı ağırladı. Karşılaşma Almanya'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarıda hem oyunun hem de skorun hâkimi Almanya'ydı. Özellikle çift forvet olarak oynayan Leroy Sane ve Serge Gnabry'nin hızından çok iyi faydalanan Almanlar, bu iki oyuncunun 15 ve 34. dakikalarda bulduğu iki golle devreyi 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya Ryan Babel'in yerine Steven Bergwijn'i oyuna alarak ve tıpkı Almanya gibi üçlü savunmaya dönerek başlayan Ronald Koeman'ın hamlesi ise işe yaradı. Daha baskılı ve rakip yarı sahada oynayan taraf olan Hollanda, Matthijs de Ligt ve Memphis Depay'ın 48 ve 63. dakikalarda bulduğu gollerle geri döndü.

Fakat perdeyi kapatan yine Almanlar oldu. İlk golün de asistini yapan Nico Schulz, 90. dakikada attığı gollerle takımına üç puanı getirdi.