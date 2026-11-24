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sc Heerenveen'in orta saha oyuncusu Levi Smans, gelecek yaz Hollanda'nın geleneksel ilk üçündeki kulüplerden birine transfer olmayı umduğunu L1 Nieuws'a verdiği röportajda söyledi.

VVV-Venlo'nun altyapısındaki tüm aşamalardan geçen Smans, 2024 yazında 350.000 euro karşılığında Heerenveen'e transfer oldu.

Friesland'daki ilk sezonunda kulüp formasıyla 33 maça çıktı. Bu maçlarda dört gol atıp üç asist yaptı.

Heerenveen'deki ikinci sezonunun ilk maçında, FC Volendam karşısında talihsizlik yaşadı. Çapraz bağı kopan Smans, o sezon bir daha forma giyemedi.

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Şimdi tamamen sahalara döndü ve Heerenveen'in şu ana kadar oldukça başarılı geçen sezonunda önemli bir rol oynuyor. Kulüp altıncı sırada.

10 maçın ardından Smans'ın hanesinde bir gol ve tam beş asist var. Özellikle Feyenoord karşısındaki maçta büyük etki yarattı.

Limburglu oyuncu, bu sezonun ardından yeni bir adım atmak istediğini bölgesel yayın kuruluşu L1'e açıkladı: “Son haftalarda işler iyi gidiyor. Kulüp için önemli bir oyuncuyum.”

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“İstatistiklerim de iyi”, diye devam etti. “Şimdiden kendi seviyemin üzerinde olduğumu söyleyebilirim. Hollanda'da ilk üçe doğru güzel bir adım atmayı umuyorum.”

“Bu bana çok güzel gelir çünkü o zaman Avrupa kupalarında da oynayabilirsin. Ama yurt dışı da bana harika geliyor”, diyerek sözlerini tamamladı.