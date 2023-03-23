Portakallar, çok önemli maçlar öncesinde büyük bir şok yaşadılar.

NE OLDU? Hollanda, Euro 2024 elemelerine başlama hazırlıkları yaparken beş oyuncusunun hastalık nedeniyle kadrodan ayrılmasıyla sarsıldı.

Cody Gakpo, Sven Botman, Matthijs de Ligt, Joey Veerman ve Bart Verbrugge'un köri soslu tavuk nedeniyle rahatsızlık yaşadığı iddia edildi ve bu oyuncular milli takımın kampından ayrıldı.

Van Dijk, önemli oyuncularının kamptan ayrıldığını söylerken körili tavuk hakkında da konuşmayı ihmal etmedi.

NE DEDİLER: Van Dijk, NOS'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu hikaye nereden çıktı bilmiyorum. Ben de köri soslu tavuk yedim ve çok lezzetliydi.

"Nedeni o mu? Hiçbir fikrim yok. Kimsenin bir fikri yok. Böyle bir şey olacağını tahmin bile edemiyorum.

"Çok garipti. Takımımızdaki bazı oyuncular birdenbire hastalandı ve kamptan ayrılmak zorunda kaldı. Bu durum, hepimizi gerçekten şok etti!"

BÜYÜK RESİM: Ronald Koeman, Fransa ve Cebelitarık maçlarında sakatlığı nedeniyle kilit orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'dan da yoksun kalacak, ancak Van Dijk, önemli oyuncularının yokluğuna rağmen takımına güveniyor.

"Kesinlikle büyük bir darbe aldık, ancak şu anda bizimle olan herkes yeteneğini göstermek zorundalar.

"Ben, takımımızda olan tüm oyuncuların elinden geleni yapacaklarına inanıyorum."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

Getty

BİLİYOR MUSUN? Ronald Koeman'ın planlarında önemli bir yer tutan Matthijs de Ligt, Hollanda'nın son 20 maçında da sahada yer aldı, ancak bu kez rahatsızlığından dolayı takımdan eksik kalacak.

SIRADA NE VAR? Koeman'ın takımı, Cuma günü Paris'te Fransa'ya karşı eleme turlarına başlayacak ve ardından Pazartesi günü, Cebelitarık'ı konuk edecekler.