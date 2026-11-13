Hollanda bir üst düzey savunma yeteneği daha kazandı: "Sahada yaşın önemi yok"

Ruud Nijstad (18), bu hafta Hollanda Ümit Millî Takımı ile 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmeye çalışıyor. Voetbalzone, FC Twente'nin yetenekli savunmacısıyla Zeist'teki basın buluşmasında konuştu.

On yedi yaşındaki Jerayno Schaken'in (Feyenoord) kadroya çağrılmasıyla Nijstad, Hollanda Ümit Millî Takımı'nın artık en genç oyuncusu değil. Sol ayaklı savunmacı, yaşına rağmen Twente formasıyla şimdiden 43 resmî maça çıktı.

Bu maçlardan biri, geçtiğimiz pazar günü Ajax'ın Grolsch Veste'ye konuk olduğu karşılaşmaydı. Heyecan dolu mücadele 2-2 sona erdi. Nijstad maçtan keyif aldı. "Bir o tarafa bir bu tarafa giden, izleyenler için de çok sayıda güzel anın yaşandığı iyi bir maçtı bence."

"Yoğun bir maçtı ama oynaması çok keyifliydi. Bence Ajax bizden daha iyi başladı, fakat bir noktadan sonra durum değişti ve top daha sık bizde kalmaya başladı. Çok fazla pozisyon yaratmadık ama Ajax'tan daha fazlasını yarattık. Sonuçta beraberlik iki taraf için de adil", diyor Nijstad.

Almelo doğumlu oyuncu, sezona başlangıcından memnun. "Son aylarda istikrarlı oynuyorum ve takım olarak da iyi gidiyoruz. Birbirimize çok iyi uyum sağladık ve büyük maçlarda neler yapabileceğimizi gösterdik. Bunu ne kadar sürdürebileceğimize bakacağız ama ben kendimize güveniyorum."

Bu nedenle Nijstad, Enschede'de kalma kararından memnun. "Yüzde yüz. Twente'de her günün tadını çıkarıyorum ve iyi işleyen bir takımın parçası olmaktan çok mutluyum. Bu kulüpte çok mutluyum."

Nijstad bu yüzden, kendisini sık sık FC Barcelona ile ilişkilendiren Katalan basınındaki haberleri okumamayı tercih ediyor. "Karşıma çok şey çıkıyor ama kendimi bunlardan biraz uzak tutmaya çalışıyorum. İşler benim için iyi gidiyor ve şu anda buna odaklanıyorum."

Hollanda Ümit Millî Takımı

Gösterdiği gelişim sayesinde Nijstad, üst üste ikinci millî maç dönemi için Hollanda Ümit Millî Takımı kadrosunda. "Ülken için oynama fırsatı bulmak her zaman bir onur. Bu yüzden yeniden davet e-postası almak güzel."

Nijstad, kadroda kendini şimdiden evinde gibi hissediyor. "Mats (Rots, editörün notu) bir süredir burada ve geçen sefer bana çok yardımcı oldu. Onu zaten Twente'den iyi tanıyordum. Ayrıca Dies (Janse, editörün notu) ile aynı menajerlik şirketine bağlıyız."

"Ama aslında herkes için aynısı geçerli. Hollanda Ümit Millî Takımı çok güzel bir grup, bu yüzden buraya yeniden gelmek daha da keyifli", diyor Nijstad. Özellikle orta saha oyuncusu Sean Steur ile çok iyi anlaşıyor.

Oyuncuların kaldığı otelde ikili neredeyse birbirinden ayrılmıyor. "Aslında bütün gün onunlayım. Birlikte bilardo oynuyoruz ya da odamızda PlayStation oynuyoruz. Sean'ı bir hafta boyunca her gün yeniden görmek güzel. PlayStation'da FIFA oynuyoruz ama o pek iyi değil, dolayısıyla onu yenebiliyorum."

Nijstad, birçok takım arkadaşından daha genç olduğunu hissetmiyor. "Buradaki herkes belirli bir nedenle kadroya çağrılıyor. Sahaya çıktığında sadece bir futbolcusun. O zaman yaşın önemi kalmıyor. Kendimi diğerlerinden daha genç hissetmiyorum."

21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Hollanda Ümit Millî Takımı, bu millî maç döneminde play-off'larda Danimarkalı yaşıtlarıyla karşılaşacak. İki maçlık eşleşmede ülkeler, gelecek yaz Arnavutluk ve Sırbistan'da düzenlenecek 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı için mücadele edecek.

Nijstad'a göre gençler Avrupa Şampiyonası'na katılmak, gelişim sürecinde önemli bir rol oynayabilir. "Diğer ülkelerin üst düzey forvetlerine karşı oynamak için o turnuvaya gitmek istiyorum."

"Onlara karşı nasıl ayakta kalabileceğimi görmek iyi olur. Ayrıca böyle bir finaller turnuvasında takım arkadaşlarımı daha da yakından tanıyabilirim. Orada pek çok yeni şey öğrenirsin ve bu da gelişimim için çok iyi olur", diyor savunmacı.

Nijstad, Hollanda Ümit Millî Takımı'nda gergin bir hava hissetmiyor. "Herkes kazanmamız gerektiğini biliyor. En önemlisi bu. Bunun üzerimizde fazladan baskı yaratmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Geçen millî maç döneminde de şansımızı sürdürmek için üç maçı kazanmamız gerekiyordu. Neyse ki sonunda iki galibiyet ve bir beraberlik yeterli oldu."

Nijstad için bu hafta nasıl başarılı geçmiş sayılır? "Hollanda Ümit Millî Takımı ile ilk maçıma çıkarsam, iki maçı da kazanırsak ve Avrupa Şampiyonası'na katılırsak. O zaman başarılı bir seyahat olur."

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