UEFA Nations League A - Hafta 1 24 Eyl 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Hollanda - Almanya maçı 24 Eylül 2026'da TSİ 21.45'te başlayacak.

Yeni görünümlü Almanya, teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki dönemine, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'nde yakın rakibi Hollanda'ya karşı Amsterdam'da deplasmanda başlayacak.

Hollanda'nın başında yeni bir isim

Efsanevi İspanyol orta saha figürü Xavi, Hollanda'nın Dünya Kupası'nda Fas tarafından elenmesinin ardından Ronald Koeman'ın yerine teknik direktör oldu. Tecrübeli isim, ülke tarihinin en golcü oyuncusu Memphis Depay'ı kadroya almayarak büyük bir karar verdi.

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Die Mannschaft'ın başında tanıdık bir yüz

Liverpool efsanesi Klopp, FIFA Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan erken vedanın ardından Julian Nagelsmann'ın yerine teknik direktörlük görevine geldi. Eylül ve ekim aylarında UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak dört maçla görevine başlayacak olan Klopp, Hollanda, Yunanistan (x2) ve Sırbistan'a karşı oynanacak dört karşılaşma için iki ayrı kadro açıkladı.

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Kalede yeni bir isim

Barcelona kalecisi Marc Andre ter Stegen, ciddi bir sakatlığın ardından yeniden kadroya döndü. Daha önce uzun yıllar Manuel Neuer'in arkasında ikinci planda kalan file bekçisi, artık bir numara olmanın keyfini çıkaracak. Ancak şu an için, Beşiktaş oyuncusu Alexander Nubel'i kulübeye göndermesi gerekecek.

Brobbey durdurması zor bir isim

Hollandalı forvet Brian Brobbey, yakın zamanda Sunderland'in formasıyla Manchester City'ye 5-3 kaybettikleri maçta hat-trick yaptı. Güçlü santrfor, kısa süre önce Premier League şampiyonu Arsenal'e karşı oynanan maçta da rakipler için büyük tehdit oluşturdu, bu nedenle Almanya'nın 24 yaşındaki oyuncuyu durdurmak için bir plan geliştirmesi gerekecek.

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Sıra dışı Almanya kadrosu

Klopp, Almanya'nın dört milli maçı için 22'şer kişilik iki kadro açıkladı. Bu karşılaşma ve 27 Eylül Pazar günü Yunanistan'a karşı oynanacak maç için kadro şu şekilde: Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel, Finn Dahmen, Hennes Behrens, Max Rosenfelder, Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Josha Vagnoman, Yann-Aurel Bisseck, Joshua Kimmich, Nadiem Amiri, Yannik Engelhardt, Felix Nmecha, Anton Stach, Bambasé Conté, Kai Havertz, Chris Führich, Jamal Musiala, Lennart Karl, Younes Ebnoutalib, Serge Gnabry, Kevin Schade.

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Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Justin Kluivert ve Donyell Malen sakatlıkları nedeniyle Hollanda kadrosundan çıkarıldı, Brajan Gruda ise Almanya kadrosundan çekildi.

Jamal Musiala, Bayern Münih formasıyla son üç maçında üç gole doğrudan katkı yaptı.

Muhtemel 11'ler

Hollanda (433): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Ake; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Frimpong, Brobbey, Gakpo.

Almanya (4231): Nubel; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Brown; Nmecha, Amiri; Gnabry, Karl, Musiala; Havertz.

Takım haberleri ve kadrolar

Xavi Hernandez'in Hollanda için öngörülen 11'i şöyle: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Micky van de Ven; Joey Veerman, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders; Jeremie Frimpong, Brian Brobbey, Cody Gakpo. Ev sahibi ekipte şu anda listelenen herhangi bir sakatlık veya ceza durumu bulunmuyor ve durum değişirse maç saatine yakın yeni güncellemeler eklenecek.

Jurgen Klopp'un Almanya'sının kalede Alexander Nuebel ile sahaya çıkması bekleniyor. Savunma dörtlüsünü Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck ve Joshua Kimmich'in oluşturması öngörülüyor. Lennart Karl, Felix Nmecha, Nadiem Amiri ve Serge Gnabry'nin orta sahada görev yapması, hücumda ise Jamal Musiala ile Kai Havertz'in yer alması bekleniyor. Deplasman ekibi için şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza durumu bildirilmedi.

Form durumu

Hollanda bu maça, son beş resmi maçında aldığı üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle çıkıyor. Takımın son karşılaşması Dünya Kupası'nda Fas'a karşı oynanan ve averaj ya da tur atlama kriterleri nedeniyle yenilgiyle sonuçlanan 1-1'lik beraberlik oldu. Bu süreçteki en iyi performansı ise İsveç karşısında alınan net 5-1'lik galibiyetti. Bu beş maçta Oranje 11 gol atarken altı gol yedi ve Dünya Kupası kampanyası hem hücumdaki tehdit gücünü hem de zaman zaman savunmadaki kırılganlığını gösterdi.

Almanya'nın son dönemdeki formu daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Klopp'un ekibi son beş maçında iki galibiyet, hiç beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; son sonuç ise Dünya Kupası'nda Paraguay karşısında turnuvayı bitiren 1-1'lik beraberlik oldu. Almanya, Dünya Kupası'ndaki açılış grup maçında Curaçao'yu 7-1 mağlup etti ve Fildişi Sahili'ni 2-1 yendi, ancak eleme turlarında Ekvador ve Paraguay'a karşı alınan yenilgiler serüveni sona erdirdi. Almanya bu beş maçta 13 gol atarken kalesinde beş gol gördü.

İkili rekabette geçmiş maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Ekim 2024'te UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya'nın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Ondan önce iki ekip, Eylül 2024'te Hollanda'nın Almanya'yı aynı turnuvada ağırladığı maçta 2-2 berabere kaldı. Son beş karşılaşmada Almanya iki, Hollanda bir galibiyet aldı, iki maç ise beraberlikle sonuçlandı ve bu süreçte toplam 11 gol atıldı.

Puan durumu

Grp. 2 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Almanya GER 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Yunanistan GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Hollanda NED 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Sırbistan SER 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme

UEFA Uluslar Ligi 2. Grup'ta Almanya şu anda ilk sırada yer alırken Hollanda üçüncü basamakta bulunuyor. Bu da ev sahibinin zirveyle arasındaki farkı kapatmak için olumlu bir sonuca ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor.