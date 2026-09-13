Augsburg'un Almanya Ligi'ndeki güçlü başlangıcı, ülkedeki futbol camiasının gündemine oturdu. Takımın dikkat çeken sonuçlarıyla tüm gözleri üzerine çekmesi, öyle bir noktaya vardı ki Bayern Münih'in fahri başkanı Uli Hoeness'in, takımın teknik direktörü Manuel Baum'u telefonla aramasına yol açtı.

Alman "Bild" gazetesi, Hoeness'in, Augsburg'un Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere biten karşılaşması öncesinde Baum'u aradığını ortaya koydu. Teknik direktöre bu görüşme sorulduğunda, içeriğini açıklamayı reddetti ve sadece şunları söylemekle yetindi: "Bu bilgileri hep nereden buluyorsunuz? Bu gerçekten çılgınlık."

Ancak Manuel Baum, Bayern Münih'in fahri başkanının görüşme sırasında takımın ortaya koyduğu performanstan duyduğu takdiri dile getirdiğine dair ipucu vererek gülümseyerek şöyle konuştu: "Evet, bu şekilde de ifade edilebilir."

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Bu ilgi, Augsburg'un ilk iki haftanın ardından lig tablosunun zirvesine oturduğu muhteşem çıkışının ardından geldi. Takım, Schalke'yi 3-0 mağlup ettikten sonra Eintracht Frankfurt'u 4-1 ezip geçti; ardından Leverkusen ile berabere kalarak mağlubiyetsiz serisini korudu.

Augsburg'un başlangıcının dikkatini çektiği tek kişi Hoeness değildi; Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp da takımı övdü. Baum, Klopp ile bazı oyuncular hakkında konuştuğunu ve milli takım teknik direktörünün, takımın oyun tarzına ilişkin kendisine "iyi bir tepki" verdiğini söyledi.

Klopp, kulüpleri ve yöneticileri tanımak için çıktığı tur sırasında Augsburg'un Schalke karşısındaki galibiyetini tribünden izlemişti. Baum'a duyulan hayranlık, özellikle 11 yaşındaki oğlu Leonel'in Bayern Münih'in 12 yaş altı takımında oynaması ve bunun onu kulübün akademisinde sık sık hazır bulunmasına yol açmasıyla daha da arttı.