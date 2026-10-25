Hoeness'ten çarpıcı çıkış: Olise şu sebeplerle Yamal'dan daha iyi

Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, takımının oyuncusu Michael Olise'nin Barcelona yıldızı Lamine Yamal'dan daha iyi olduğunu söyledi.

Hoeness, "Welt am Sonntag" gazetesine şunları söyledi: "Michael Olise dünyanın en iyi oyuncusu olma yolunda ilerliyor. Bana göre o, Lamine Yamal'dan daha iyi."

Bayern Münih'in onursal başkanı, 24 yaşındaki oyuncunun niteliklerine dikkat çekerek onu neredeyse eksiksiz bir futbolcu olarak nitelendirdi.

Şöyle ekledi: "Gol atıyor, gol pası veriyor ve hızlı... Pratikte ideal oyuncu."

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Olise, Crystal Palace'tan Bayern Münih'e katıldığından bu yana kendisini önemli bir hücum figürü olarak kanıtlarken, Yamal da Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın vazgeçilmez bir unsuru haline geldi.

Ayrıca 19 yaşındaki İspanyol oyuncu, Ballon d'Or ödülünün en güçlü adayları arasında yer alıyor.

Her iki oyuncu da Avrupa'nın en heyecan verici hücum yeteneklerinden sayılıyor; bu da Hoeness'in karşılaştırmasını El Clasico maçı öncesinde dikkate değer bir açıklama haline getiriyor.

Yamal, pazar günü ilerleyen saatlerde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek; bu da Avrupa'nın en iyi genç hücumcuları hakkındaki tartışmaların sürdüğü bir dönemde Barcelona kanat oyuncusuna sahada yanıt verme fırsatı tanıyor.