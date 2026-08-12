Sport Bild'in haberine göre kulübün başkanlık komitesi yeşil ışık yaktı. Şimdi denetim kurulunun bu atamayı onaylaması gerekiyor. Bununla ilgili toplantının 25 Ağustos'ta yapılması planlanıyor.

Kısa süre önce onursal başkan Uli Hoeneß, Eberl'in 2027'ye kadar devam eden sözleşmesinin ötesinde de Bayern Münih'te çalışmaya devam etme ihtimalini "yüzde 100" olarak değerlendirmişti. Hoeneß, mayıs ayında DFB-Pokal finali sırasında Spiegel'e verdiği röportajda Eberl'in kulüpte kalma ihtimalini "60:40" olarak belirtmişti. Kulüp başkanı Herbert Hainer da kısa süre önce bu konuda olumlu açıklamalarda bulunmuştu.

Habere göre Eberl'de son haftalarda bir tür değişim yaşandı. Kupa finalinin hemen ardından Hoeneß ve denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge ile daha fazla yakınlık kurmaya çalıştı. Daha önce iki kulüp büyüğü de düzenli iletişimin eksikliğini hissetmişti. Hoeneß'in oranı yüzde 100'e çıkardığı gün, kurulun Sport Bild'e göre toplandığı ve sözleşme uzatmasından yana görüş bildirdiği aktarıldı.

Ayrıca Sport Bild'e göre başkanlık komitesi, sözleşmesi yine 2027'ye kadar süren CEO Jan-Christian Dreesen ile iş birliğinin sürdürülmesinden de yana görüş bildirdi. Hem Dreesen hem de Eberl için yeni sözleşmenin süresi ise henüz netleşmedi. Eberl, 1 Mart 2024'te Hasan Salihamidzic'in halefi olarak Bayern'e katılmıştı, Dreesen ise Mayıs 2023'te yönetim kurulu başkanlığı görevini devralmıştı.

Max Eberl, Bayern Münih kurulunu nasıl ikna etti?

Ayrıca denetim kurulunda, Eberl ile Dreesen arasındaki iş birliğinin geliştiği de not edildi. Ismael Saibari'nin transferini (PSV Eindhoven'dan 55 milyon euro) ikili birlikte yürüttü. Nathaniel Brown'un transferi (Eintracht Frankfurt'tan 50 milyon euro artı bonuslar) ise buna karşın büyük ölçüde Eberl'e atfediliyor.

Eberl'in, oyuncu taraflarıyla yapılan görüşmelere iyi hazırlanması sayesinde anlaşmaların hiçbir anda tehlikeye girmemesini sağladığı belirtildi. Ayrıca transferleri fazla hızlı ve pahalı şekilde sonuçlandırdığı yönündeki suçlamayı da çürüttü. Eberl, hem Brown hem de Saibari konusunda ince bir denge gösterdi.

Ancak Eberl'in hâlâ ortadan kaldırması gereken bir başka suçlama daha var. O da elden çıkarılması düşünülen oyuncuları yeterince göndermediği ve çok ucuza sattığı yönündeki eleştiri. Satış adaylarından şu ana kadar yalnızca Alexander Nübel (Beşiktaş İstanbul) kulüpten ayrıldı. Buna karşılık Joao Palhinha, Sacha Boey ve Bryan Zaragoza için henüz bir alıcı bulunamadı. Ancak Sport Bild'in bilgisine göre Eberl, bu üçlü üzerinde muazzam baskı kuruyor. Bu baskıyı ise kendisi denetim kurulundan görüyor.