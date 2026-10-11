Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, son milli maç arasının zamanlamasını ve Dünya Kupası'nın 48 takıma çıkarılmasını eleştirdi.

Hoeness, Alman "Bild" gazetesine yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Uzun Dünya Kupası'ndan en çok zarar gören bizleriz. Oyuncularımız geç döndü, ardından Bundesliga 25 Ağustos'ta başladı."

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Hoeness, "UEFA'nın sezonun başlamasından yalnızca 4 hafta sonra iki haftalık bir ara düzenlemesinin bir felaket olduğunu düşünüyorum. Takımımızdan 18 oyuncu yola çıktı, dolayısıyla ritmimizi kaybetmemiz tamamen normal" diye ekledi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulüplerin kendilerini savunması gerekiyor, çünkü oyuncuların maaşlarını biz ödüyoruz, milli takımları değil. Hepsi de UEFA Uluslar Ligi gibi saçma bir turnuva için. Yılın şakası."

Kaleci Manuel Neuer'in, dün cumartesi Augsburg karşısında Bundesliga'da 2-2 biten maçtaki hatasının ardından bir dönemin sonuna geldiğine dair konuşmalarla ilgili olarak Hoeness, "Hayır, kesinlikle değil. Herkesin zaman zaman hata yapma hakkı var" dedi.

Bavyera ekibinin efsanesi şöyle devam etti: "Joshua Kimmich hakkındaki aynı tartışmayı da tamamen saçma buluyorum. Şu anda abartılan oyuncuların öncelikle kendi kulüplerinde ilk 11'e girmesi gerekiyor."

Neuer, Bayern-Augsburg maçının başlama vuruşunun ardından topu doğru şekilde pas olarak veremedi; topu kapan Robin Fellhauer, ev sahibi ekibe öne geçiren golü kaydetti. Bu gol, yalnızca 8 saniyede gelerek Bundesliga tarihinin en hızlı golü oldu.



