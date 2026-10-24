Alman kulübü Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, genç yetenek Lennart Karl'a sert eleştiriler yönelterek, sol uyluğundaki sakatlığının ardından oyuna katkısının azalması üzerine, oyuncudan alçakgönüllü olmasını ve seviyesini geliştirmeye odaklanmasını istedi. Söz konusu sakatlık, oyuncuyu Almanya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılmaktan alıkoymuştu.

"Sky Sport" ağının Alman gazetesi "Welt am Sonntag"tan aktardığına göre Hoeness, 18 yaşındaki oyuncuyla ciddi bir konuşma yapmayı planlıyor. Oyuncunun aşırı korunmasından duyduğu endişeyi dile getiren Hoeness, genç oyuncuların gelişmek ve yeteneklerini kanıtlamak için baskıya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Hoeness şöyle konuştu: "Onunla ciddi bir konuşma yapmayı planlıyorum. Süper yıldız olmaktan çok uzak; genç oyuncuların alçakgönüllülüğe ihtiyacı var."

Ve ekledi: "Genç oyuncuların baskıya da ihtiyacı var. Lennart Karl'ın sürekli aşırı korunması iyi bir şey mi bilmiyorum."

Bu eleştiriler, Karl'ın geçen sezon sergilediği seviyeyi yeniden yakalamakta zorlanmasının ardından geldi. Oyuncu, geçen sezon Bayern Münih forması altında 9 gol atıp 8 asist yaptıktan sonra, 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına bir hafta kala antrenmanlar sırasında sol uyluğundan sakatlanmış ve Almanya Milli Takımı ile turnuvaya katılmaktan mahrum kalmıştı.

Gelecek maçlar SCF Bundesliga 12:30 FCB

Genç kanat oyuncusu, dönüşünden bu yana düzenli oynama fırsatı bulamadı; bu sezon 9 maçta yalnızca 267 dakika sahada kalarak bu süre içinde bir gol kaydetti ve Bavyera ekibinin en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri haline getiren seviyesini yeniden yakalamayı bekliyor.

Karl, Ekim 2025'te dikkatleri üzerine çekmiş ve 17 yaş 242 günlükken Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern Münih'e gol atan en genç oyuncu olmuştu. Bu gol, Club Brugge karşısında alınan 4-0'lık galibiyet sırasında geldi; ayrıca oyuncu, takımla turnuvadaki ilk ilk 11 maçında maçın en iyi oyuncusu ödülünü de kazanmıştı.

Hızlı yükselişi, Arjantinli Lionel Messi ve Fransız takım arkadaşı Michael Olise ile karşılaştırılmasına yol açtı. Ancak Hoeness, bu karşılaştırmaların oyuncuya faydalı olduğunu düşünmeyerek, Karl ile Olise arasındaki farkın hâlâ büyük olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili olarak Alman gazetesi "Bild", kulüp içinde oyuncunun futbola ne kadar odaklandığına dair endişeler bulunduğunu, sosyal medyada sık görünmesi ve influencer olan kız arkadaşıyla kamuya açık şekilde boy göstermesine ilişkin eleştirilerin gündeme geldiğini aktardı.