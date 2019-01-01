Hırvatistan'dan Vida ile Melnjak'a milli davet

Hırvatistan'ın EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı maçların aday kadrosuna Beşiktaş'tan Domagoj Vida ve Çaykur Rizespor'dan Dario Melnjak davet edildi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 10 Ekim'de kendi sahalarında Macaristan ve 13 Ekim'de deplasmanda ile oynayacakları maçlar için belirlediği 23 kişilik aday kadroyu açıkladı.

Kadroya Beşiktaş'tan Domagoj Vida ve Çaykur Rizespor'dan Dario Melnjak'ın yanı sıra sakatlığı nedeniyle son iki milli maçta forma giyemeyen Barcelonalı Ivan Rakitic de yer aldı.

Aday kadro şöyle:

Kaleci: Lovre Kalinic (Aston Villa), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Simon Sluga (Luton Town)

Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren ( ), Tin Jedvaj ( ), Borna Barisic (Glasgow ), Matej Mitrovic ( ), Dario Melnjak (Çaykur Rizespor), Mile Skoric (Osijek), Karlo Bartelac (Kopenhag)

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Orta saha: Luka Modric ( ), Ivan Rakitic ( ), Mateo Kovacic ( ), Badelj ( ), Marcelo Brozovic ( ), Mario Pasalic ( ), Nikola Vlasic ( )

Forvet: Ivan Perisic ( ), Ante Rebic (Milan), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Josip Brekalo ( ), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb).

EURO 2020 Elemeleri E Grubu'nda lider Hırvatistan'ın 10, Slovakya ve Macaristan'ın dokuzar, maç eksiği bulunan Galler'in 6, Azerbaycan'ın ise 1 puanı bulunuyor.