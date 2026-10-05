UEFA Nations League A - Hafta 4 6 Eki 2026 - 14:45 Stadion Poljud

Hırvatistan ile İspanya arasındaki maç 6 Ekim 2026'da TSİ 14.45'te ve GMT ile 18.45'te başlayacak.

Dünya şampiyonları yaralı Hırvatistan ile karşılaşıyor

İspanya, son maçında İngiltere karşısında ağır bir yenilgi alan Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşma öncesinde çok formda.

İspanya, De La Fuente yönetiminde kusursuza yakın

İspanya şu anda 41 maçtır yenilmiyor, son 10 maçını kazandı ve bu turnuvada üçte üç yaparak zirvede yer alıyor. Son maçında Çekya karşısında çok üstün bir performans sergileyen ekip, Lanmine Yamal, Rodri ve Mikel Merino'nun golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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Hırvatistan için karanlık bir gün

Hırvatistan'ın İngiltere karşısında aldığı 7-0'lık ağır yenilgi, erkek milli takım tarihindeki en farklı mağlubiyeti oldu. Üst üste alınan ağır yenilgilerin ardından Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi A 4. Grup'ta üçüncü sırada yer alıyor. Slaven Bilic'in ekibi için sıradaki rakip olarak dünya şampiyonlarıyla karşılaşmaktan daha zorlu bir sınav neredeyse düşünülemezdi, ancak karşılarında tam olarak böyle bir mücadele var. Ters fikstürde İspanya'ya karşı alınan 4-1'lik yenilgi de onlara pek güven vermeyecektir.

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Öne çıkan istatistikler

Hırvatistan, İspanya ile oynadığı son altı maçın beşinde 2 veya daha fazla gol yedi.

Muhtemel 11'ler

Hırvatistan (4231): Livakovic; Smolcic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Ivanovic, Mario Pasalic, Vlasic; Matanovic.

İspanya (433): Simon; Fresneda, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Lopez, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Munoz.

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Takım haberleri ve kadrolar

Hırvatistan'ı Slaven Bilic çalıştırıyor, ancak şu aşamada doğrulanmış bir sakatlık ya da cezalı bilgisi bulunmuyor. Maç saatine yaklaştıkça güncellemelerin eklenmesi bekleniyor.

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente için de şu anda listelenmiş doğrulanmış bir takım haberi yok. Dean Huijsen, Sevilla'daki önceki karşılaşmada forma giydi ve Dünya Kupası kadrosunu kaçırmasının ardından yeniden milli takıma dönüşü hakkında konuştu. Maç yaklaştıkça tam kadro güncellemeleri paylaşılacak.

Form durumu

Hırvatistan bu maça, son beş karşılaşmasında iki galibiyet ve iki mağlubiyet aldığı, buna ek olarak bir yenilginin daha yer aldığı dalgalı bir serinin ardından çıkıyor. Son sonuçları Sevilla'da İspanya'ya karşı alınan 4-1'lik mağlubiyetti, ondan önce ise Uluslar Ligi'nde Çekya'yı 2-1 mağlup ettiler. Dünya Kupası serüvenlerinde Gana ve Panama karşısında galibiyetler aldılar, ancak son 16 turunda Portekiz'e elendiler. Bu beş maçta Hırvatistan yedi gol attı ve dokuz gol yedi; bu da hücumda üretken olabilen ancak üst düzey rakiplere karşı savunmada hata yapmaya açık bir takımı yansıtıyor.

İspanya son beş maçının tamamını tüm kulvarlarda kazandı. En son sonuçları Hırvatistan karşısında alınan o 4-1'lik galibiyetti, ondan önce ise Uluslar Ligi açılış maçında İngiltere'yi 3-2 mağlup ettiler. Bu kampanyadan önce gelen Dünya Kupası yolculuğunda Belçika, Fransa ve finalde Arjantin karşısında galibiyetler alan İspanya, bu beş maçta yalnızca iki gol yedi ve bu gollerin ikisi de Uluslar Ligi'nde geldi. Bu seri, hem hücum kalitesinin hem de savunma organizasyonunun altını çiziyor.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma yalnızca birkaç gün önce oynandı ve İspanya, Uluslar Ligi'nde Sevilla'da 4-1 kazandı. Son beş kafa kafaya karşılaşmaya bakıldığında, Euro 2024'teki 3-0'lık galibiyet ve Euro 2020'de uzatmalar sonunda gelen 5-3'lük zafer gibi sonuçlarla İspanya'nın belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. Hırvatistan'ın bu yakın serideki tek galibiyeti, Kasım 2018'deki bir Uluslar Ligi maçında İspanya'yı 3-2 yendikleri karşılaşmada geldi. Haziran 2023'teki sonraki Uluslar Ligi buluşması ise 0-0 sona erdi ve bu seri içindeki tek beraberlik oldu.

Puan durumu

Grp. 3 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 İspanya ESP 3 3 0 0 10 4 +6 9 K K K 2 İngiltere ENG 3 2 0 1 11 3 +8 6 K K K 3 Hırvatistan CRO 3 1 0 2 3 12 -9 3 K K K 4 Çek Cumhuriyeti CZE 3 0 0 3 2 7 -5 0 K K K Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme

UEFA Uluslar Ligi A 3. Grup'ta İspanya şu anda zirvede yer alırken, Hırvatistan üçüncü sırada bulunuyor; bu da bu karşılaşmayı grubun gidişatı açısından önemli sonuçlar doğurabilecek doğrudan bir mücadele haline getiriyor.