Paris'te yaşanan şiddet ve yağma olaylarının yansımaları futbol dünyasına da sıçradı. Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren bir video görüntüsünde, maskeli iki kişinin, Fransa'nın başkentindeki Cumhuriyet Meydanı'na yakın bir mağazadan, Arjantinli efsane Lionel Messi'nin imzasını taşıyan bir Barcelona forması ile kaptanlık pazubendini aldıkları görülüyor.

Videoda söz konusu iki kişi, bölgedeki yağma olaylarına eşlik eden kaos ortasında, iki parçayı kameraya karşı sergilerken görülüyor. Olay, özellikle futbol tarihinin en önemli oyuncularından biriyle bağlantılı olması nedeniyle büyük maddi ve manevi değer taşıyan nadir spor hatıralarının akıbetiyle ilgili endişeleri de beraberinde getiriyor.

Olay, Paris Saint-Germain ile Barcelona arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak merakla beklenen karşılaşmanın atmosferiyle aynı döneme denk geliyor. Her iki kulüp de, 2021 yılında Paris ekibine transfer olmadan önce Katalan takımında forma giyen Messi'nin kariyerindeki önemli duraklarla bağlantılı.

Messi'nin formaları milyonlarca dolara satılıyor

Çalınan parçalar, Messi'nin orijinal eşyalarının spor hatıraları pazarında sahip olduğu yüksek değer göz önüne alındığında özel bir önem kazanıyor. Nitekim bu eşyaların fiyatları; giyildikleri maça, kariyerindeki önemine, durumlarına ve ne kadar nadir olduklarına, ayrıca üzerlerinde imzasının bulunup bulunmamasına göre değişiyor.

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Messi, Arjantin Milli Takımı ile şampiyonluğa ulaştığı 2022 Katar Dünya Kupası sırasında giydiği altı formayı 2023 yılında açık artırmada satmıştı. O dönemde yayımlanan raporlara göre, bu formaların toplam geliri 7 milyon doları aşmıştı.

Çalınan forma ve kaptanlık pazubendinin kesin değerini, detayları ve geçmişleri bilinmeden belirlemek zor olsa da, Messi ile bağlantılı olmaları ve üzerlerinde imzasının bulunması, spor hatırası koleksiyoncuları nezdinde bunlara büyük bir değer kazandırabilir.

Çalınan eşyaların gerçek değeri henüz belirlenebilmiş değil. Ayrıca mevcut bilgilerde, iki kişinin kimliği ya da iki parçanın geri alınıp alınmadığı konusunda teyit edilmiş detaylar bulunmuyor. Video görüntüsü sosyal medya platformlarında dolaşmaya devam ediyor.