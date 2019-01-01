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Hillsborough sancıları devam ediyor

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Getty
1989'da İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde yaşanan Hillsbrough faciası ile ilgili yürütülen soruşturma davası karara bağlanmadı.

Guardian'ın haberine göre, 1989 Federasyon Kupası yarı finalinde Sheffield'daki Hillsborough Stadyumu'nda Liverpool ile Nottingham Forest arasında oynanan ve çıkan izdiham sonucu 96 taraftarın hayatını kaybettiği faciada ağır ihmalinin bulunduğu iddia edilen dönemin polis şefi David Duckenfield hakkında yeniden soruşturma açılmıştı.

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Soruşturma hakkında düzenlenen mahkeme sonucunda jürinin bir karara varamadığı açıklandı. Mahkemede söz isteyen Duckenfield, iddiaları yalanlamakla yetindi.


Mahkeme jürisi bir karara varamasa da David Duckenfield ve Sheffield Wednesday sekreteri Graham Mackrell hakkında yeniden suç duyurusunda bulundu.

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