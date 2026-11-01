Suudi Hilal, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Şabab El-Ahli ile oynayacağı beklenen karşılaşma öncesinde yeni bir darbe aldı; zira Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'nin, fiziksel hazırlığının tamamlanmaması nedeniyle Riyad'daki Kingdom Arena'da oynanacak ve AFC Elit Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta müsabakaları kapsamında Salı günü için programlanan maçta yer almayacağı kesinleşti.

Suudi "El-Riyadiyye" gazetesinin aktardığına göre, Martinelli arka adale (hamstring) sakatlığından iyileşmek için kulüp kliniğinde halen bir rehabilitasyon programına tabi tutuluyor. Gazete, oyuncunun kendisi için belirlenen tedavi ve rehabilitasyon planı doğrultusunda iyi bir gidişat sergilediğine dikkat çekti.

Gazete, Brezilyalı kanat oyuncusunun takımla birlikte antrenmanlara dönme olanağının, rehabilitasyon programına vereceği yanıtın beklenmesiyle bu hafta içinde netleşeceğini, maçlarda forma giymeye dönüş tarihinin ise bundan sonra belirleneceğini ifade etti.

Martinelli, geçtiğimiz 23 Ekim'de Suudi Roshn Ligi'nin on birinci hafta müsabakaları kapsamında Hilal'in El-Kadisiye ile oynadığı karşılaşmada adale sakatlığı yaşamıştı.

Sakatlığın ardından Hilal kulübünün resmî hesabı, X platformu üzerinden Brezilyalı Gabriel Martinelli'nin 10 ila 15 gün sürecek bir tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu duyurmuştu.

Böylece Martinelli, sakatlandığından bu yana Hilal'in üçüncü maçını kaçırmış oluyor; AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki Katar temsilcisi El-Şamal ve Suudi Roshn Ligi'ndeki El-Feth karşılaşmalarında forma giyemeyen oyuncu, sahalara dönüş tarihinin belirlenmesi beklenirken Şabab El-Ahli maçının eksikler listesine dahil oluyor.