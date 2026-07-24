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Hilal parolası: Salah ve Nunez yeniden bir araya gelecek mi?

Transfers
Al Hilal
Liverpool
Beşiktaş
M. Salah
D. Nunez
Premier Lig
Suudi Arabistan
İngiltere
Türkiye
Mısır
Uruguay

Kızışan mercato

Devam eden yaz transfer döneminde, başında Liverpool efsanesi ve Beşiktaş'a katılmaya aday Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın geldiği pek çok heyecan verici transferin yaşanması muhtemel hale geldi.

Salah, 9 yıl boyunca birçok bireysel ve takım kupası kazandığı Liverpool serüvenini sonlandırmıştı; şu anda kulüpsüz olan yıldız oyuncu en iyi teklifi arıyor.

Türk basınında yer alan haberler, yaklaşık 10 milyon euro değerinde olduğu tahmin edilen ve yalnızca tek sezonluk dev mali teklif nedeniyle, Salah'ın Türk formasını giymeye oldukça yaklaştığını doğruladı.

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Türk "Fanatik" gazetesi, Beşiktaş'ın Suudi Arabistan ekibi Hilal'e Uruguaylı Darwin Nunez'i 4 milyon euro karşılığında kiralamak istediği bir teklif sunduğunu aktardı.

Gazete, Muhammed Salah transferini bitirmeye çalıştığı bir dönemde, Türk kulübünün Nunez'in hizmetlerinden bir sezon boyunca yararlanmayı hedeflediğini belirtti.

Türk kulübü her iki transferi de bitirmeyi başarırsa, daha önce Liverpool'da birlikte forma giyen Salah ile Nunez'i yeniden bir araya getirmiş olacak.


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