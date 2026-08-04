Basın kaynakları, Türk kulübü Beşiktaş'ın Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Uruguaylı forveti Darwin Nunez'i mevcut yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmaya yaklaştığını ortaya çıkardı.

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin doğruladığı bilgilere göre, Beşiktaş 27 yaşındaki Nunez'in kiralanması konusunda Al-Hilal yönetimiyle prensipte anlaşmaya vardı.

Tavolieri, "X" sitesindeki hesabı üzerinden, Suudi kulübünün oyuncuyu tamamen satmak için umduğu mali teklifi alamamasının ardından kiralık ayrılığına onay verdiğine dikkat çekti.

Beşiktaş'ın bu hamlesi, kulübün Güney Koreli Hyun-gyu Oh'un yanı sıra hücum hattını üst düzey oyuncularla güçlendirme planı çerçevesinde geliyor. Türk kulübünün transfer komitesinin, kişisel şartları netleştirmek üzere önümüzdeki saatlerde oyuncunun menajeriyle resmi görüşmelerine başlaması bekleniyor.

Darwin Nunez, 2025 yazında İngiliz ekibi Liverpool'dan 53 milyon euro karşılığında Al-Hilal'e katılmıştı, ancak oyuncu Suudi takımıyla kendisinden beklenen seviyeyi ortaya koyamadı.

Raporlara göre, Uruguaylı forvet, özellikle Al-Hilal teknik direktörü Simone Inzaghi ile ilişkisinin gerginleşmesi nedeniyle kariyerine devam etmek için Avrupa sahalarına dönme isteğini dile getirdi. Bu durum, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası boyunca da açıkça görüldü; oyuncu, ilk on bir yerini Fransız Karim Benzema'ya kaptırdıktan sonra üç maçtan ikisinde yedek kulübesinde oturdu.

Nunez, Al-Hilal ile primler hariç yıllık 22 milyon euro maaş alıyor. Ortaya konulan plana göre Beşiktaş, kiralama süresi boyunca oyuncunun maaşının yüzde 80'ini, yani yaklaşık 17,5 milyon euroyu üstlenmeye çalışıyor.