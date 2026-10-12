Asya Futbol Konfederasyonu, yönetmeliğine yeni maddeler ekleyerek aynı organizasyonda tek bir sahiplik ve kontrol altında bulunan kulüplerin yer almasını yasaklayarak 2027-2028 sezonundan itibaren geçerli olacak düzenlemesiyle bomba etkisi yarattı.

Suudi Arabistan'ın "Okaz" gazetesine göre bu karar, Al Nassr, Al Ittihad ve Al Ahli kulüplerinin durumunu ön plana çıkarıyor ve kıta arenasındaki katılım için yeni senaryoların ve Al Hilal kulübü örneğinde olduğu gibi yeni sahiplere hızlı bir devrin kapısını açıyor.

8. maddedeki güncelleme, rekabetin dürüstlüğüne yönelik her türlü esaslı riski önlemek amacıyla geldi:

Madde 8.4: Dürüstlük açısından bir risk bulunduğunda, aynı organizasyonda yer alan başka bir kulübün sahipliği, üyeliği, yönetimine katılım veya üzerinde yetki sahibi olunması yasaktır.

Madde 8.5: Hiçbir birey veya kuruluş, aynı organizasyonda yer alan birden fazla kulübün yönetimine, işlerine veya sportif performansına dahil olamaz.

Madde 8.6: Dürüstlük açısından esaslı bir risk bulunması halinde, hiçbir birey veya kuruluş aynı organizasyonda yer alan birden fazla kulüp üzerinde kontrol veya etki sahibi olamaz.

Hatırlatmak gerekirse Al Nassr, Al Ahli ve Al Ittihad'ın sahibi aynı: Suudi Kamu Yatırım Fonu.

Al Hilal de sahipliği Kingdom Holding şirketine geçmeden önce bu üçlüyle birlikteydi.