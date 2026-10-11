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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Hilal–Ittihad klasikosu değerlendirmelerine beklenmedik bir isim damga vurdu

Al Hilal - Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Premier Lig
J. Simic
Y. En-Nesyri
O. Watkins
Suudi Arabistan
Sırbistan
Fas
İngiltere

Simic lider, Watkins ikincilikle yetindi

İttihad'ın Sırp savunmacısı Jan Carlo Simić, Hilal derbisinde dikkatleri üzerine çekti ve "Sofascore" sitesinde iki takımın oyuncuları arasında en yüksek puanı aldı. Simić, Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında İttihad'ın 3-2 kaybetmesine rağmen, Hilal'in İngiliz forveti Ollie Watkins'i geride bıraktı.

Simić, 8,4 puan alarak, Hilal'in üç golüne katkı sağlayan Watkins'in önüne az bir farkla geçti. Watkins ise ikinci golü atmasına ve Brezilyalı Gabriel Martinelli ile Hollandalı Crysencio Summerville'in attığı birinci ve üçüncü gollerin asistini yapmasına rağmen 8,3 puan aldı.

Hilal'in Portekizli orta saha oyuncusu Rúben Neves ve İttihad'ın Faslı forveti Youssef En-Nesyri, her biri 8 puan alarak üçüncü sırayı paylaştı. En-Nesyri İttihad'ın ilk golünü kaydederken, Neves gol katkısı yapamadı.

Hilal'in sol beki Fransız Theo Hernández, 7,8 puanla beşinci sırada yer alırken, İttihad'ın sol beki Faris Abdi 5,8 puanla listenin sonunda kaldı.

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