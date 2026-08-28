Aston Villa'nın teknik direktörü İspanyol Unai Emery, İngiliz Ollie Watkins'in kulüpteki serüveninin son saatlerinin perde arkasını, oyuncunun Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transferi öncesinde açıkladı ve Brighton maçı öncesindeki davranışının ardından hissettiği rahatsızlığa rağmen eski forvetini büyük bir sarılma ve küçük bir gözyaşıyla uğurladığını vurguladı.

Watkins, Aston Villa'dan ayrılma ve Roshn Ligi'nde yeni bir deneyim yaşama isteğini ortaya koyduktan sonra, Suudi kulübünün kendisine sunduğu büyük mali teklifin de etkisiyle, yaklaşık 50 milyon sterlin değerindeki bir transferle Al Hilal'e geçişini tamamlamaya hazırlanıyor.

Watkins, takım kadrosundaki diğer forvetler Tammy Abraham ve Bryan Mbeumo'nun sakat olmasına rağmen açılış haftasındaki Brighton karşılaşmasında oynamak istemeyerek kendisini kadro dışı bırakmış, bu davranış kulüp içinde bir rahatsızlığa yol açmış, ardından oyuncu geri dönerek Emery'den ve takım arkadaşlarından özür dilemiş ve bir hata yaptığını kabul etmişti.

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Emery, Arsenal maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: "Watkins'in bağlılığı ve tavrı her zaman muhteşemdi. Geçen hafta, Brighton karşısında oynamasına izin verecek bir mutabakata varamadık, ancak maçtan sonra bize üzgün olduğunu söyledi, bir hata yaptığını ve yanıldığını kabul etti."

İspanyol teknik adam şöyle ekledi: "Özrünü kabul ettik, oyuncular da öyle yaptı; çünkü kulübe ve bana karşı her zaman iyi tavırlı biri oldu. O harika bir insan, hatta belki bir oyuncu olduğundan da iyi bir insan. Onu büyük bir sarılma ve küçük bir gözyaşıyla uğurladım."

Emery, Watkins'in son tutumunun Aston Villa ile yaşadığı yılları ve iyi anları silmediğini, ancak oyuncunun Brighton maçı öncesindeki davranışının kendisinde bir hayal kırıklığına yol açtığını itiraf ettiğini belirtti.

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Şöyle dedi: "Biraz hayal kırıklığı hissediyordum ve bu konuda konuştuk. Ama açık konuşmam gerekirse, o harika biri ve tek bir hata onun burada sunduğu tüm güzel şeyleri silmez. Ollie üst düzey bir oyuncu."

Emery'nin Watkins'e karşı hisleri, oyuncunun Aston Villa içindeki değerini yansıtıyor; zira kulüpte geçirdiği yıllar boyunca takımın en önemli hücum unsurlarından birine dönüşmüş, ardından Al Hilal kapısından kariyerinde yeni bir meydan okumaya atılmaya karar vermişti.

Emery sözlerini şöyle tamamladı: "Artık Nicolas Jackson ile yeni bir sayfa açılıyor. Watkins'e Suudi Arabistan'da her şeyin en iyisini diliyorum. Ve elbette biz mutluyuz." Bu sözlerle, Aston Villa'nın yeni forvetiyle yeni bir dönemin başlangıcına işaret ederken, Watkins de Al Hilal forması altında tamamen farklı bir sayfa açmaya hazırlanıyor.