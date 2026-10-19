Joy Elit U21 Ligi'nin yedinci haftası, gollerle ya da galibiyetlere katkı sağlayarak kulüplerinde iz bırakmayı başaran bir grup genç yeteneğin parıldadığına sahne oldu.

Hilal forması giyen forvet Lüey el-Ubeydi, Feyha'ya karşı takımını 3-0'lık galibiyete taşıyan iki gol kaydederek sahneye damga vurdu. Bu arada Battal el-Harisi ve Ziyad eş-Şemmari ikişer gol atarak öne çıkarken, İttihat'tan Abdülaziz eş-Şemmari ve Hilal'den Türki el-Gumeyl de takip edilmeye değer en dikkat çekici beş isim listesine girdi.

Lüey el-Ubeydi: Haftanın yıldızı ve Hilal'in ikilisi

Lüey el-Ubeydi, Hilal'in Feyha'yı 3-0 yendiği maçta iki gol kaydederek yedinci hafta boyunca sahnenin önünde yer almayı hak etti ve hücum üçlüsünde fark yaratma kapasitesini bir kez daha gösterdi.

İki golü 31 ve 42. dakikalarda geldi; dikkat çekici bir gol içgüdüsü ve fırsatları değerlendirme kabiliyeti sergileyerek takımına ilk yarı bitmeden net bir üstünlük sağladı.

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El-Ubeydi gol atmakla yetinmedi, aynı zamanda Hilal'in üç puana doğru güçlü bir başlangıç yapmasına katkıda bulundu ve bu süreçte adını yarışmanın en dikkat çekici hücum yetenekleri arasına yazdırmayı sürdürdü.

Battal el-Harisi: Riyad'a hücum hamlesi kazandıran ikili

Battal el-Harisi, Faysali ile 2-2 berabere biten karşılaşmada Riyad adına iki gol kaydederek adını haftanın yıldızları arasına yazdırdı.

Oyuncu, önüne çıkan fırsatları değerlendirmeyi başararak, iki taraf arasında açık bir rekabete sahne olan maçta takımını iki gole taşıdı.

Riyad üç puanla ayrılamasa da el-Harisi'nin gol performansı karşılaşmanın en belirgin yönlerinden biriydi; kaleyi bulma ve sonuca doğrudan katkıda bulunma kapasitesini kanıtladı.

Ziyad eş-Şemmari: Heyecanlı beraberlik gecesinde gol parıltısı

Ziyad eş-Şemmari ise Tedamün ile birlikte, Ehli'ye karşı 3-3 biten heyecanlı beraberlikte iki gol kaydederek tüm dikkatleri üzerine çekti; bu maç, haftanın gol açısından en bereketli karşılaşmalarından biriydi.

Eş-Şemmari'nin parıltısı, takımına güçlü bir rakip karşısında dikkat çekici bir hücum varlığı kazandırdı ve kale önünde yüksek etkinlik gerektiren karşılaşmalarda fırsatları değerlendirme kabiliyetini doğruladı.

Maç galibi olmadan bitse de bu ikili gol, oyuncuyu yedinci haftanın en dikkat çekici bireysel isimlerinden biri yaptı.

Abdülaziz eş-Şemmari: Takip edilmeye değer bir İttihat yeteneği

Abdülaziz eş-Şemmari, İttihat U21 kadrosundaki umut vadeden isimlerden biri; hücum kabiliyetleri ve klasik forvet pozisyonundan uzaklaşarak hareket etme esnekliği sağlayan potansiyeliyle dikkatleri üzerine çekti.

Eş-Şemmari, kanatlara doğru açılma ve atak kurulumuna katılma kabiliyetiyle öne çıkıyor; ayrıca rakip kaleyi tehdit etmesine yardımcı olan hücum eğilimine de sahip.

İttihat'ın Teavün'ü 2-1 yendiği maçla birlikte haftanın en dikkat çekici yıldızları listesinde yer aldı ve takım taraftarının sezon boyunca gelişimini beklediği yetenekler arasındaki varlığını sürdürdü.

Türki el-Gumeyl: Hilal ile yeni bir imza

Türki el-Gumeyl, 69. dakikada Feyha ağlarına Hilal'in üçüncü golünü kaydederek beş yıldızlı listeyi tamamladı ve takımının galibiyetini 3-0'lık skorla taçlandırdı.

El-Gumeyl'in golü, takımın hücum organizasyonundaki rolünün önemini doğruladı; özellikle boşlukları değerlendirme ve atakları sonuçlandırmaya katkıda bulunma kabiliyetine sahip olması bunda etkili oldu.

Ayrıca el-Ubeydi'nin yanındaki parıltısı, Hilal'e maç boyunca birden fazla tehlike kaynağı kazandırdı ve takım, hücum üstünlüğünü kalesini gole kapatmakla birleştiren bir galibiyetle sahadan ayrıldı.

El-Ubeydi, el-Harisi ve eş-Şemmari'nin ikili golleri ile Abdülaziz eş-Şemmari ve Türki el-Gumeyl'in birer imzası arasında, yedinci hafta Joy Elit Ligi'ndeki yetenek çeşitliliğine dair yeni bir kanıt sundu.

Kulüpler arasındaki rekabet sürerken, bu oyuncuların seviyelerini tekrarlama ve performanslarını geliştirme kapasitesi, gelişimlerinin takip edilmesinde önemli bir etken ve Suudi futbolunda daha üst seviyelere geçişe layık olduklarını kanıtlamaları için yeni bir fırsat olarak kalıyor.