Suudi Arabistan ekibi Hilal, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nde Özbek takımı Nevftçi ile yapacağı karşılaşma öncesinde, tam 9 ay süren bir aradan sonra oyuncusunu yeniden kadrosuna kattı. Kaptan Salem el-Dawsari'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

Reklam

Hilal, bu ayın 23 Kasım'ında, Asya Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının Batı grubundaki lig aşamasının beşinci haftasında, Neftçi'ye deplasmanda, ev sahibi takımın sahasında konuk olacak.

Maçtan 9 gün önce, Suudi gazeteci Ahmed el-Aclan, Hilal'in sağ beki Hamed el-Yami'nin geçen sezon maruz kaldığı sakatlığın rehabilitasyon programını tamamladığını doğruladı.

El-Yami, geçtiğimiz 24 Şubat'ta Teavun karşısında, Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasından ertelenen maçta diz kapağında bir sakatlık yaşamış, ardından geçtiğimiz Mart ayında Finlandiya'da cerrahi bir operasyon geçirmişti.

El-Aclan, "X" sitesindeki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, el-Yami'nin önümüzdeki dönemde maçlara katılmaya hazırlanmak amacıyla, Suudi takımın toplu antrenmanlarına döner dönmez bu çalışmalarda yer alacağını belirtti.

Reklam Reklam

El-Yami'nin dönüşü önemli olacak; özellikle de Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi'nin sağ bek mevkisinde tek başına Mohammed Mahzari'ye güvenmesi ve onun yerine sol bek Muteb el-Harbi'yi oynatması nedeniyle.

Related Topics

Gelecek maçlar NEF AFC Şampiyonlar Ligi 1 08:45 HIL

"Lider", takımın teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi'nin bu ayın Kasım'ındaki uluslararası ara döneme denk gelecek şekilde oyunculara verdiği iznin sona ermesinin ardından, bugün cumartesi günü antrenmanlara dönüyor.

Hilal'in dönüşü, Salem el-Devseri'nin durumunun netlik kazanmaması, özellikle de mevcut uluslararası aradan önce maruz kaldığı sakatlık nedeniyle, bir miktar belirsizlikle birlikte olacak.

Reklam

Suudi "er-Riyadiyye" gazetesi, "Tornado"nun toplu antrenmanlara katılma durumunu belirlemek amacıyla bugün cumartesi günü tıbbi bir değerlendirmeden geçeceğini yazdı.

El-Devseri, mevcut uluslararası aradan önce dizinde bir sakatlık yaşadı ve bu durum, Suudi Arabistan milli takımının Katar'ın başkenti Doha'daki kampına katılmasına engel oldu.

Reklam

Hilal'in kaptanı, Amerika, Kanada ve Meksika'daki 2026 Dünya Kupası turnuvasında Suudi Arabistan milli takımıyla yer almasının ardından geçirdiği cerrahi operasyon nedeniyle, bu sezonun başından bu yana yalnızca 3 maçta forma giydi; bunların 2'sinde yedek olarak, yalnızca birinde ilk 11'de sahaya çıktı ve sadece bir gol kaydetti.

Öte yandan, Hilal kulübünün sağlık ekibi, sağ bek Mohammed Mahzari'nin durumuyla ilgilenmeye başlayacak; zira Mahzari, Suudi Arabistan milli takımının Katar'ın başkenti Doha'daki kampından çıkarılmıştı.

Reklam

Suudi Arabistan milli takımı, bugün cumartesi günü, Mahzari'nin arka uyluk kasında bir sakatlık yaşadığını ve bu durumun önümüzdeki salı günü Doha'daki Halife bin Hamed Stadı'nda oynanacak Özbekistan ile hazırlık maçında forma giymesine engel olacağını açıklayarak, oyuncunun başkent Riyad'a döndüğünü duyurdu.

Hatırlatmak gerekir ki Hilal, Neftçi maçının ardından önümüzdeki dönemde zorlu maçlar oynamaya hazırlanıyor; bu ayın 28 Kasım'ında, Suudi Roshn Ligi'nin on üçüncü haftasında, İttifak'a Dammam'daki sahasında deplasmanda konuk olacak.