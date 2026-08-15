Hilal'in kalbinden: Efsanevi bir savunma Malcom'u ayrılık söylentilerinden kurtarıyor

Suudi Arabistan ekibi Hilal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom de Oliveira, son dönemde etrafını saran ayrılık haberlerinin ortasında büyük bir övgü aldı.

Malcom, Hilal'den Diriyah'a transfer olma ihtimaliyle anıldı; ancak Brezilyalı kanat oyuncusu bu durumu kabul etmedi ve dün cuma günü Roshn Ligi'nin ilk haftasında oynanan Feyha maçının ardından medyaya öfkesini kustu.

Ayrıca oku: "Söylentilere son verin": Malcom medyaya öfkesini kustu!

Hilal efsanesi Sami Al-Jaber, "Nadina" programında yaptığı açıklamalarda Malcom'u savundu ve şunları söyledi: "Malcom'un tavrı gayet doğal, çünkü geleceği belirsiz olduğu için zor bir dönem yaşıyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Malcom'un Hilal'den ayrılması bana göre lider için büyük bir kayıp olur, çünkü iyi bir oyuncu ve en kötü halinde bile çözümler üretebiliyor."

Şöyle tamamladı: "Eğer Malcom'dan vazgeçilirse, Hilal yönetiminin ondan daha iyi bir transfer yapması gerekir, onun seviyesinde değil daha üstünde. Gelecek oyuncu aynı seviyede olacaksa, Brezilyalı kanat oyuncusunu tutmak gerekir; çünkü o bizi tanıyor, biz de onu tanıyoruz."