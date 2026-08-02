Firas El Bureikan'ın geleceği, Suudi Al Ahli içinde en sıcak dosyalardan biri hâline geldi. Bunun sebebi oyuncunun ayrılma isteği değil, kulübü şu an çevreleyen ve en önemli yıldızlarından birini rakipler için her an cazip bir hedef hâline getirebilecek koşullardı.

Geçtiğimiz kış transfer döneminde El Bureikan'ın ismi Suudi Al Hilal'e önerildi; ancak Al Ahli'nin bazı yöneticileri oyuncunun potansiyeline inanmasına rağmen, kulüp yönetimi o dönemde gerekli bütçenin bulunmaması nedeniyle transfere girmemeyi tercih etti.

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Serbest kalma bedeli denklemi değiştiriyor

Firas El Bureikan'ın sözleşmesinde 45 milyon riyallik bir serbest kalma bedeli bulunuyor. Bu rakam, güçlü mali güce sahip kulüpler için, özellikle oyuncuyu projelerine gerçek bir teknik katkı olarak görmeleri hâlinde imkânsız görünmüyor.

Al Hilal'in yeniden harekete geçme ihtimaline dair şu an dolaşan haberlerle birlikte, buna Al Qadsiah'ın ilgisi de eklenince, herhangi bir kulüp serbest kalma bedelini ödemeye karar verirse El Bureikan dosyası transfer sezonunun en öne çıkan başlıklarından birine dönüşebilir.

Al Ahli harekete geçmek zorunda

Al Ahli açısından sorun, oyuncuya ilgi duyulmasında değil; çünkü bu, parlayan her yıldız için doğal bir durum. Asıl kriz, kulübün son dönemde yaşadığı istikrarsızlık halinde; ister teknik ekip düzeyinde olsun ister yönetimsel atmosferde. Bu da diğer kulüplere durumu değerlendirmeye çalışma fırsatı verebilir.

Bu nedenle Al Ahli yönetimi, bu dosyayı bir an önce kapatmak zorunda; ister oyuncuya olan güveni tazeleyip yeni proje içinde ona daha büyük bir rol vererek, ister ona bağlılığını açık bir şekilde teyit ederek. Zira belirsizliğin sürmesi, özellikle yeni sezonun başlamasına yaklaşılırken, El Bureikan'ı her an patlamaya hazır bir saatli bomba hâline getirecek.