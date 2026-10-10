İtalyan Simone Inzaghi ve Hollandalı Jens Toornstra, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin sekizinci haftası kapsamında bu akşam, cumartesi günü oynanacak Al Hilal - Al Ittihad klasiğine, büyük ölçüde cesaret ve risk barındıran iki kadroyla çıkmayı tercih etti. İki teknik adam da orta sahada tek bir ön libero üzerine kurulmaya karar verdi; bu, iki takıma da ekstra bir hücum gücü verebilecek, ancak buna karşılık savunmanın önünde hassas boşluklar bırakacak bir adım.

Cesaretin en belirgin işareti, Al Ittihad'ın ön libero mevkiinde yalnızca Dion Lopy'ye güvenmesinde yatıyor. Aynı görevi Al Hilal'de Portekizli Ruben Neves üstleniyor; Lopy'nin yanında Ahmed Al Ghamdi ve Houssem Aouar, Neves'in yanında ise Nasser Al Dawsari ve Simon Bouabre yer alıyor. Bu, teknik adamlara ileri çıkmada ve oyun kurmada daha fazla seçenek sunan bir tercih; ancak her iki takımda da tek bir oyuncuyu derinliği korumak ve rakibin ataklarını durdurmak gibi büyük bir sorumlulukla karşı karşıya bırakıyor.

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Tek ön libero: sahanın kalbinde bir macera

Bu tercihin tehlikesi, hatlar arasında hareket edebilecek ve boşlukları değerlendirebilecek hücum unsurlarına sahip iki takım karşısında daha da artıyor. Orta saha oyuncuları baskı yapmak ya da hücuma destek vermek için ileri çıkarsa, Lopy ve Neves arkalarındaki alanı kapatmakta zor durumlarla karşılaşabilir; özellikle topun kaybedilmesi ve rakibin hızlı geçiş yapması durumunda. Bu tür karşılaşmalarda, derinliğe atılan tek bir başarılı pas, orta saha hattının tamamını geçerek savunmayı doğrudan baskı altına alabilir.

Buna karşılık, bu fikrin açık kazanımları da yok değil; tek bir ön liberoya güvenmek, hücum bölgelerindeki oyuncu sayısını artırmaya olanak tanıyor ve takıma topu dolaştırmada ve rakibe baskı yapmada daha fazla esneklik sağlıyor. Ancak bu planın başarısı, diğer orta saha oyuncularının hızla geri dönme ve savunmaya destek verme kabiliyetine, bunun yanı sıra boşlukları daraltma ve rakibin ön liberonun çevresindeki bölgeleri kullanmasını engelleme konusundaki kolektif disipline bağlı.

Al Hilal ve Al Ittihad'ın resmi kadroları

Al Hilal maça, kalede Yassine Bounou'nun yönettiği bir kadroyla çıkıyor; savunmada Theo Hernandez, Kalidou Koulibaly, Hassan Tambakti ve Mohammed Mazhari yer alırken, orta sahanın liderliğini Neves, Nasser Al Dawsari ve Simon Bouabre'nin desteğiyle üstleniyor. Hücumda ise Inzaghi, boşlukları değerlendirmek ve Al Ittihad kalesine ulaşmak için Gabriel Martinelli, Marcos Leonardo ve Ollie Watkins'e güveniyor.

Al Hilal'in kadrosu:

Kaleci: Yassine Bounou.

Savunma: Mohammed Mazhari, Hassan Tambakti, Kalidou Koulibaly, Theo Hernandez.

Orta saha: Nasser Al Dawsari, Ruben Neves, Simon Bouabre.

Hücum: Gabriel Martinelli, Marcos Leonardo, Ollie Watkins.

Al Ittihad ise kalede Predrag Rajkovic'e güveniyor; önünde Faris Abdi, Danilo Pereira, Carlo Simic ve Muhannad Al Shanqiti bulunurken, Dion Lopy, Ahmed Al Ghamdi ve Houssem Aouar'ın arkasında ön libero rolünü üstleniyor. Hücum hattının liderliğini ise Steven Bergwijn, Youssef En-Nesyri ve Marwan Al Sahafi üçlüsü yapıyor; bu, Toornstra'ya çeşitli hücum seçenekleri sunan, ancak top kaybında orta saha oyuncularından büyük bir disiplin gerektiren bir kadro.

Al Ittihad'ın kadrosu:

Kaleci: Predrag Rajkovic.

Savunma: Faris Abdi, Danilo Pereira, Carlo Simic, Muhannad Al Shanqiti.

Orta saha: Dion Lopy, Ahmed Al Ghamdi, Houssem Aouar.

Hücum: Steven Bergwijn, Youssef En-Nesyri, Marwan Al Sahafi.

Inzaghi'nin hücum hakimiyetini dayatma isteği ile Toornstra'nın güçlü sonuçlarını sürdürme hırsı arasında, orta saha bölgesindeki mücadele klasiğin kaderini belirleyen en önemli unsur haline gelebilir; zira kadrodaki cesaret takımlardan birine hücum avantajı sağlayabilir, ancak rakip tek ön liberonun arkasındaki boşlukları değerlendirmeyi başarırsa bu bir zayıflık noktasına da dönüşebilir. Şimdi soru şu: Haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından birinde bu riski kazanca çevirmeyi kim başaracak ve bedelini kim ödeyecek?