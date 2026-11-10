Joy Elit Ligi (Suudi 21 yaş altı ligi), Kadisiye Kulübü'nün yeni stadyumunun açılışına Hilal takımının katılımıyla tanıklık ederken tarihle buluşacak.

Kadisiye Kulübü'nün yeni kalesi Aramco Stadyumu'nun 2027 Asya Uluslar Kupası müsabakaları sırasında açılması planlanıyordu; ancak turnuvanın ocak ayından gelecek yılın aralık ayına ertelenmesi işlerin seyrini değiştirdi.

Suudi "El-Riyadiyye" gazetesi, yeni stadyumda oynanacak ilk maçın Joy Elit Ligi'nde, Kadisiye takımının 11. haftada 23 Kasım Pazartesi günü rakibi Hilal'i ağırlayacağı karşılaşma olacağını belirtti.

Ardından stadyum, A takımın ilk maçına aynı ayın 27'sine denk gelen cuma günü ev sahipliği yapacak; İrlandalı teknik direktör Brendan Rodgers'ın öğrencileri, Roshn Ligi'nin 13. haftasında El-Feyha ile karşı karşıya gelecek.

Bu adımlar, tüm tesislerin ve stadyum sistemlerinin taraftarları ve spor takımlarını ağırlamaya hazır olduğundan emin olma isteği çerçevesinde atılıyor; taraftarların tam kapasiteye ulaşana kadar kademeli olarak içeri alınması da gözetiliyor.

Aramco Stadyumu'nun önümüzdeki dönemde Kadisiye Kulübü'nün yeni evi olacağını, 800 bin metrekarelik bir alana yayıldığını ve tribünlerinin yaklaşık 47 bin seyirci kapasitesine sahip olduğunu belirtmek gerekir; bu da onu Krallık'ın en büyük stadyumları arasına sokuyor.