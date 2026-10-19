Suudi Arabistan ekibi Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasında pazartesi akşamı oynanacak Hazm maçı öncesinde takımının ilk 11'ini açıkladı. Söz konusu karşılaşmada Sırp Sergej Savić ilk 11'e dönerken, takım kaptanı Salem el-Devseri yedek kulübesinde yer alıyor.

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Inzaghi'nin tercihleri, geçen hafta İttihad maçında forma giyemeyen Savić'in ilk 11'e dönüşüne tanıklık etti. Böylece Savić, takımın olumlu sonuçlarını sürdürme ve ligin zirvesi için verilen mücadeledeki yerini koruma çabası içinde, Mohammed Kanno ve Portekizli Ruben Neves'in yanında Hilal'in orta saha seçeneklerini güçlendirdi.

Salem el-Devseri yedek kulübesinde

Buna karşılık Salem el-Devseri, sakatlıktan dönüşünden bu yana ilk kez yedek kulübesinde yer aldı; bu da takımla sahalara geri dönmeye yaklaştığının bir işareti. Son dönemde sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Hilal kaptanının, maçın gidişatına ve teknik heyetin kararına bağlı olarak karşılaşma sırasında forma giyme fırsatı bulması bekleniyor.

Gelecek maçlar HIL Premier Lig 14:00 ALH

Salem'in dönüşü, hücumdaki rolü ve kritik maçlardaki tecrübesi göz önüne alındığında Hilal açısından büyük önem taşıyor. Yedek kulübesinde yer alması ise Inzaghi'ye, takımın ihtiyaçlarına göre ikinci yarıda başvurabileceği ek bir seçenek sunuyor.

Hilal'in Hazm karşısındaki ilk 11'i

Hilal'in Hazm maçı için çıkacağı ilk 11 şu şekilde:

Kaleci: Yassine Bounou.

Savunma hattı: Mohammed Mahziri, Kalidou Koulibaly, Hassan Tambakti, Theo Hernandez.

Orta saha: Mohammed Kanno, Sergej Savić, Ruben Neves.

Hücum hattı: Ollie Watkins, Crysencio Summerville, Gabriel Martinelli.

Hilal karşılaşmaya galibiyet elde etme ve üç puanı toplama hedefiyle çıkarken, Inzaghi'nin sakatlıktan dönen Salem el-Devseri'ye forma giyme fırsatı verip vermeyeceği merak konusu. Savić'in dönüşü ise Hazm maçı öncesinde orta saha için bir moral kaynağı niteliğinde.