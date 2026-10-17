Hilal efsanesi: Salem El-Devsari ödülü bu nedenle kaybedecek

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in kaptanı Salem Al Dawsari, 2026 yılının Asya'nın en iyi futbolcusu ödülünü kazanma şansı konusunda kulübün tarihindeki önemli isimlerden birinden beklenmedik bir değerlendirme aldı. Eski Al Hilal yıldızı Saud Kariri, geçen sezon ve bu sezona ait rakamlar ve kriterlerden yola çıkarak, ödül için rakibi olan Al Ahli forveti Firas Al Buraikan'ı aday gösterdi.

Asya Futbol Konfederasyonu'nun nihai aday listesini açıklamasının ardından kıtasal ödül için rekabet, Suudi ikili Salem Al Dawsari ve Firas Al Buraikan ile Traktor kalecisi İranlı Alireza Beiranvand arasında alevlendi. Roshn Ligi'nden iki yıldızın kıtanın en prestijli bireysel ödülü için yarışanlar arasında yer alması, bu yarışı Suudi futbolu açısından özel bir öneme sahip kılıyor.

Suudi Arabistan'ın "Thmanyah" kanal ağındaki programında konuşan Saud Kariri, Salem Al Dawsari'nin bu ödülü kazanmasının kariyeri için ideal bir final olacağını kabul etti; ancak rekabetin yalnızca futbolcunun ismine ya da geçmiş başarılarına bakılarak değil, bu sezon ve geçen sezonla ilgili rakamlar ve kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kariri şöyle konuştu: "Salem Al Dawsari'nin ödülü almasının kariyeri için güzel bir final olacağını düşünüyorum. Ancak geçen sezon ve bu sezona ait rakamlar ve kriterlere dayanarak, ödülü Firas Al Buraikan'ın hak ettiğini görüyorum."

Kariri'nin açıklamaları önemli bir anlam taşıyor; zira Al Dawsari'nin konumunu ya da kariyeri boyunca ortaya koyduklarını küçümsemiyor, ancak Al Buraikan'ın değerlendirmeye konu olan dönem boyunca elde ettiklerinin, adaylar arasında yapılan karşılaştırmada ona avantaj sağladığını düşünüyor.

Böylece Al Ahli forvetinin adı, ödülü kazanmayı en çok hak eden futbolcunun kim olduğu tartışmasına, Al Hilal'in içinden bile güçlü bir şekilde girmiş oldu.

Salem Al Dawsari, 2022 ve 2025 yıllarında olmak üzere iki kez Asya'nın en iyi futbolcusu ödülünü kazanmış olarak bu yarışa giriyor ve uzun tecrübesi ile Al Hilal ve Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki etkisinden yararlanarak, bu ödülü üç kez kazanan ilk futbolcu olmayı hedefliyor.

Buna karşılık Firas Al Buraikan, bu yarışa ilk kez katılıyor. Al Buraikan, 2025-2026 sezonu AFC Elit Şampiyonlar Ligi finalinde Al Ahli'ye galibiyeti getiren golü attı ve takımının üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmasına katkı sağladı. Ayrıca Suudi Arabistan Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda forma giydi, Arap Körfezi Kupası'nı kazandı ve turnuvayı üç golle gol kralı olarak tamamladı.



