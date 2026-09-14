Hilal taraftarları, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki ilk maçlarını Katar temsilcisi El Garafa'ya karşı oynamadan önce şok bir haber aldı; İngiliz forvet Ollie Watkins'in bu maçta forma giymeyeceği kesinleşti.

Hilal, Asya kupasındaki lig aşamasının ilk haftasında yarın salı günü rakibi El Garafa'yı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda ağırlayacak.

Asya karşılaşmasına 24 saat kala Hilal, takımın maç hazırlıkları kapsamında bugün pazartesi günü yaptığı son antrenmandan Watkins'in eksik olduğunu duyurdu.

Hilal, "X" üzerindeki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz forvetin belinin alt kısmında ağrı hissetmesi nedeniyle El Macidiye Spor Merkezi'ndeki sağlık kliniğinde bir tedavi seansına alındığını belirtti.

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Böylece Watkins'in AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in mevcut sezonundaki Hilal'in ilk maçında forma giymeyeceği kesinleşirken, Fransız Mohamed Kader Meïté takımın hücumunu El Garafa karşısında yönlendirmek için en güçlü aday oldu.

İngiliz forvetin yokluğu Hilal için büyük bir darbe niteliği taşıyor; özellikle de geçen yaz transfer döneminde Aston Villa'dan takıma katıldığından beri büyük bir performans sergilemiş, 4 maçta forma giyerek 3 gol atıp 2 gol pası vermişti.

Hilal'in geçen sezonki AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e, Katar temsilcisi El Sadd'a penaltı atışları sonucunda yenilerek çeyrek finalde veda ettiğini belirtelim. Öte yandan Hilal, tarih boyunca 4 kupa ile turnuvayı en çok kazanan takım konumunda bulunuyor.