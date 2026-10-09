Sakatlık Hilal'in kaptanı Salem el-Devseri'yi takip etmeyi sürdürdü; ezeli rakip İttihad'a karşı oynanacak merakla beklenen klasiko maçına sadece birkaç saat kala oyuncuyu yeniden vurdu.

Hilal, bugün cumartesi günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Melik Arena'da, Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında rakibi İttihad'ı ağırlıyor.

Maça 24 saatten az bir süre kala Hilal kulübü, takımın klasikoya hazırlanmak amacıyla cuma akşamı yaptığı takım antrenmanında Salem el-Devseri'nin yer almayacağını açıkladı.

"Lider", "X" sitesindeki resmi hesabından paylaştığı bir mesajda, el-Devseri'nin ayak ekleminde ağrı hissetmesi nedeniyle Macidiye Spor Merkezi'ndeki tıbbi klinikte bulunduğunu belirtti.

Gelecek maçlar HIL Premier Lig 14:00 ITT

"Tornado", Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan Milli Takımı ile mücadele etmesinin ardından ameliyat olması nedeniyle bu sezonun başından beri Hilal'den uzak kalıyor.

Ancak Hilal'in kaptanı geçtiğimiz perşembe gününden bu yana takım antrenmanlarına dönmüştü ve İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi'nin açıkladığı üzere, ister ilk 11'de ister yedek kulübesinde olsun, İttihad maçında yer almaya yakındı.

Ancak yeni sakatlık, özellikle sezon başından bu yana başka hiçbir maçta oynamadığı da göz önüne alındığında, Salem el-Devseri'nin klasikoda tamamen yer almaması anlamına gelebilir.

Salem el-Devseri'ye ek olarak, Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic'in durumu da belirsizliğini koruyor; oyuncu, rehabilitasyon programını tamamlamadan önce cuma akşamı Hilal takımının yaptığı grup antrenmanının yalnızca ilk bölümünde yer aldı.

Buna karşılık Hilal, Fransız bek Theo Hernandez ve Suudi savunmacı Ali Lajami'yi yeniden kadrosuna kattı; ikili, takımın cuma akşamı yaptığı grup antrenmanında yer aldı.

İkili, geçtiğimiz eylül ayı başında, Roshn Ligi'nin üçüncü haftasında Ahli'yi 3-0 yendikleri maçtan bu yana "Lider"den uzak kalmıştı.

Hilal, Suudi Ligi puan tablosunun zirvesini yeniden ele geçirmek amacıyla bir galibiyet arayışıyla İttihad klasikosuna çıkıyor; takım 18 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve bir fazla maç oynayan Kadisiye ile Nasr'ın yalnızca bir puan gerisinde bulunuyor.