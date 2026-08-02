Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, İngiliz kulübü Everton'ın kanat oyuncusu Senegalli İliman Ndiaye ile anlaşma görüşmelerinde yeni bir aşamaya girdi. Kulüp, devam eden yaz transfer döneminde İngiliz kulübünün mali taleplerini karşılamaya hazır olduğunu gösterdi.

Türk gazeteci Ekrem Konur'un aktardığına göre Al Hilal, Everton'ın oyuncuyu satmaya razı olması için belirlediği yaklaşık 75 milyon sterlin bedeli ödemekte bir sakınca görmüyor. Ayrıca oyuncuya Avrupa'da alabileceğinden çok daha yüksek, dev bir maaş teklif ediyor.

Al Hilal'in transferde güçlü bir şekilde devreye girmesiyle görüşmelerin dengeleri değişti. Everton artık mali taleplerini düşürmek ya da başta Manchester United'ın sunduğu teklif olmak üzere ertelenmiş ödemeler içeren teklifleri değerlendirmek zorunda kalmıyor.

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Diğer basın haberleri ise transferin birkaç gün içinde sonuçlanacağına işaret ediyor. Zira "Asya'nın Lideri", lig ve Asya çiftesini elde etmek için güçlü bir takım kurmaya çalışıyor.

Ndiaye, teknik ekibin hız ve fark yaratma kabiliyetine sahip bir kanat oyuncusu ekleme isteği doğrultusunda, özellikle geçtiğimiz haftalarda birden fazla hedefte yaşanan aksaklıkların ardından, Al Hilal'in ön hattı güçlendirmek için belirlediği en önemli hedeflerden biri olarak görülüyor.

Oyuncunun geleceği hâlâ tüm ihtimallere açık; ancak Al Hilal'in bu denli güçlü bir mali yapıyla devreye girmesi, oyuncu İngiltere Ligi dışında yeni bir deneyim yaşamaya karar verirse, Senegalli yıldızı transfer etme yarışında ona belirgin bir avantaj sağlayabilir.