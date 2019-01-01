Hikmet Karaman: Hakemler yüzünden maç içinde geriliyouz

Galatasaray'a 3-1 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, maçın hakemi eleştirdi.

'de ile oynadığı karşılaşmanın ardından konuşan İstikbal Mobilya Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçta hakem yönetimini eleştirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakadaki bütün gelişmelerin ilk yarıda yaşandığını anlatarak, "Maçta baskı yediğimiz dakikalarda gol attık ama golden sonra da çok çabuk yedik. 1-1'den sonra girdiğimiz 3 net pozisyon var. Bunlardan birini gole çevirebilmeliydik." dedi.

"Arda Kardeşler'e penaltı ve kırmızı kart olabileceğini söyledim"

Devre arasında karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e görüşlerini aktardığını anlatan Karaman, "Arda Kardeşler'e penaltı ve kırmızı kart olabileceğini söyledim. Sapunaru'ya yapılan hareketin de değerlendirmesinin farklı olabileceğini belirttim. Hatta biraz daha geriye gittim. Arda hocamız geçen hafta bizim maçta VAR hakemiydi. Mesela orada 2 penaltı var. Orada Halis Özkahya'yı VAR'a bile çağırmadı. Bütün bunları yaşadığınız için maç içinde geriliyorsunuz. Net pozisyonlarda hakem arkadaşlarımızın farklı tavır sergilemeleri maç içinde gerilmemize sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

"Umut Bulut'un köprücük kemiği kırıldı"

Karşılaşmada sakatlık geçiren Umut Bulut'un köprücük kemiğinin kırıldığını aktaran Karaman, "Ben bir dahaki hafta 11 kişiyle maça çıkabilmenin peşindeyim. Bunun için de hocalarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. İlk 45 dakikada hikayesi olan bir maç izledik. Nihayetinde mağlup olduk, rakibimizi tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.