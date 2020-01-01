Hikmet Karaman: Bu sezon pas geçilebilir

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kayserispor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarı çok kötü oynadıklarını anlatan Karaman, "İkinci yarı oyunu ciddi manada riske ettik. Rakibi hapsettik, iyi pozisyonlar bulduk. Maçın ikinci yarısına baktığınızda skorun minimum 2-2 bitmesi lazımdı ama kaybettiğimiz bir maç" dedi.

Karaman, kötü gidişten çıkmak için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İki maç evimizde oynayacağız. Fikstür avantajını yaşayacağımız periyoda giriyoruz. İşin esas tarafı bizim takım olarak hareket etmemiz, çok çalışmamız lazım. İlk 45 dakikaya baktığımızda insan şaşırıyor. Oyuncular sorumluluk alacak ve aldıkları paranın karşılığını verecekler. Bazı hal ve gidişlerden memnun değilim, bunu oyuncularla paylaşıyorum. Buradan çıkmak için her şeyimizi vereceğiz. Bu mücadele içerisinde takım karakterini ortaya koyan oyuncuların birleşmesi gerekiyor. Alttaki takımlar için lig yeniden başladı bana göre. Herkes tedirgin."

Daha fazla takım

"Bifouma'nın kontrol sonuçlarını bekliyoruz"

İspanya'dan gelen Bifouma'yı tedbir amaçlı Kayseri'ye getirmediklerini dile getiren Karaman, "Başkan kendisini kontrole gönderdi. Bifouma'nın kontrol sonuçlarını bekliyoruz. Tabii burada insan sağlığı önemli. Bugün çok ihtiyacımız olan bir oyuncuydu ama insan sağlığını ön planda düşündüğümüz için böyle karar aldık" ifadelerini kullandı.

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Bir gazetecinin "Maçların taraftarsız oynanması kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Karaman, taraftarların futbolun her şeyi olduğunu belirtti.

Karaman, oyuncuların tedirgin olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Maça gelip takımı destekleyen, bilet alan, evine dekoder alan onlar. Yayıncı kuruluş kulüplere para ödüyorsa taraftarın parasını ödüyor. Kutuyu satamazsa o parayı ödeyemez. Taraftarın sağlığı önemli ama takımlar için de bu çok önemli. Sürekli biz de temas halindeyiz. Onun için federasyon ve yetkili kurulların alacağı kararla belki bu sezon pas bile geçilebilir. Dünyada alınan kararlar var. Oyuncuyu arana sokamıyorsun. Alıp buraya getiremedik. Diğer taraftan çalışmak zorundasın. Oyuncu ailesini düşünüyor. O da fazla dışarı çıkmak istemiyor."